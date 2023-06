Addison Rae revient en force sur Instagram avec un bikini string

Partager







Après une absence remarquée d'Instagram, la célèbre tiktokeuse Addison Rae revient en force avec un microbikini rose à culotte string.

Addison Rae, star de Tiktok et actrice à l'occasion, a pris un moment loin d'Instagram, où les publications se faisaient plus rares. Cette pause est belle et bien révolue puisque la jeune femme publie des photos soit stylisées, soit très sexy à la plage, comme dans ce microbikini rose.

Fidèle à elle-même, Addison a opté pour un deux-pièces orné d'un filet de pierreries qu'elle porte à l'envers. Le bas est rikiki et permet à son fessier de bien bronzer par le peu de tissu qu'il comporte.

INSTAGRAM / ADDISON RAE

La star agrémente sa publication d'un simple «pink diamond», qui décrit parfaitement son habit de plage.

Dans les derniers jours, Addison a osé des looks audacieux et inspirés des tendances phares de 2023. Elle a publié un carrousel tiré d'une séance photo où elle est digne d'une Wednesday Addams de l'époque victorienne avec une touche moderne.

Elle a également tenté sa chance avec les détails kitsch que tout le monde s'arrache: les rosettes. Elle a accompagné une jupe aux allures de bouquet de roses rouges d'un crop top aux épaules dénudées avec appliques de bouches à la poitrine.

Même après une pause d'Instagram, Addison n'a pas perdu la main.

