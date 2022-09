6 adresses pour un lash lift ou des extensions de cils qui te donneront des yeux de biche

Partager







Clan naturel ou clan dramatique? Si tu penches du côté naturel, la tendance est au lash lift ou au rehaussement des cils.

Cette technique est un traitement qui recourbe vos cils de façon semi-permanente pour une durée d'environ huit semaines. En revanche, pour un style plus dramatique, c’est l’extension de cils qui est faite pour toi! Celle-ci ajoute des faux cils à votre frange naturelle et dure environ 4 semaines.

Voici donc 6 adresses partout à Montréal où prendre son prochain rendez-vous de lash lift ou de pose de cils!

Dans le quartier Saint-Michel, au nord de Montréal, le salon de beauté Pretty Little Thing Ongles & Spa est la destination prisée pour le soin des ongles, mais aussi pour d’autres services esthétiques tels que l’épilation et la pose de cils. Pour un regard envoûtant, on a choix de trois types de poses : classique (109$), hybride (120$) et la pose volume (135$). Appelez d’avance pour un rendez-vous, car le salon est toujours très bondé.

*8860 Boulevard Saint-Michel, Montréal

L’endroit chouchou des influenceuses montréalaises? Le studio Fluff Lashes situé à Notre-Dame-de-Grâce. La technicienne et propriétaire Norisa se spécialise en pose de cils 3D, mais également en rehaussement des cils. On prévoit 145$ pour un rehaussement de cils qui donne un look plus naturel et 250$ pour la pose complète des cils pour un look plus dramatique. Dans tous les cas, on dit bye aux mascaras!

*5958B Avenue de Monkland, Montréal

Très connue pour les confections de perruques et des extensions dignes des stars, la propriétaire des salons de coiffure spécialisée en coiffure afro, Achaïa Maguy propose une panoplie de service beauté, dont la pose de cils. En cabine, la technicienne beauté propose soit la pose classique ou la pose russe pour l'obtention de volume.

*2462 Boulevard du Curé-Labelle, Laval

Au salon Chez Love Your Lashes, les techniciennes se consacrent uniquement aux traitements des cils et des sourcils. Le lifting des cils tout comme la pose d’extensions de cils font partie des services les plus courants. On retrouve tous les types d’extensions. D’ailleurs, le traitement du lifting des cils (85$) qui aide à recourber les cils naturels s'étend jusqu’à 6 semaines.

*300-1178 Place Phillips, Montréal

Véritable gourou des cils, la technicienne professionnelle Marie-Véronique Langlois, a ouvert son salon de beauté en 2015 en plein cœur du quartier Westmount. De l’extension des cils avec extensions semi-permanentes personnalisées au rehaussement des cils naturels avec traitement végane, c’est le paradis des regards de biche! Les prix varient entre 100$ et 250$ dépendant du type de traitement.

*4055 rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

Le boudoir Velvet Myst est un studio privé spécialisé en maquillage semi-permanent. Ce qu’on adore, c’est que tous les produits utilisés sont véganes! Très populaire auprès des clientes pour les fameux freckles tattoos, le lip blush et les grains de beauté, Velvet Myst propose également le service de rehaussement des cils végane. La procédure d’une heure recourbe naturellement vos cils et dure entre 6 et 8 semaines.

*6251 rue d’Iberville, Montréal

À voir aussi:

s