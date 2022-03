Les salons de coiffure partout au Québec en prévision de ton bal

Partager







Pour le bal de finissants, on veut que tout soit parfait. Robe et habit, chaussures, accessoires, manucure et cheveux parfaitement coiffés. Partout au Québec, les experts capillaire pourront vous faire sentir comme des stars pour une soirée mémorable.

Cette année, la séparation au milieu et les chignons serrés hauts sont pile dans les tendances. Mais que ce soit une coloration, un style de coiffure, des rallonges ou une coupe, la soirée qui marque la fin de vos cinq années de secondaire, ça se prépare!

Voici les salons de coiffures pour des cheveux parfaits.

Montréal

Le salon pure est un nom bien connu pour la coiffure. Toujours à l'avant-garde, ils feront de vos cheveux de l'art. Avec eux pour votre bal, vous pouvez oser.

Les cours Mont-Royal, 1455 rue Peel, Montréal, Qc

Colorations, coupe en vue du grand jour et coiffures de soirée sont parfaitement maitrisées par les coiffeurs stylistes du Salon Donald Proulx. Faites leur confiance pour le bal.

6092 rue Sherbrooke Est Montréal, Qc

Le bal des finissants n'arrive qu'une fois. Vivez l'expérience totale au Salon O coiffure & spa. Coiffure, manucure, vous serez la reine avant le bal.

2020 rue Drummond, Montréal, Qc

Québec

Bal de finissants = tête pleine de bobépines à la fin de la soirée mais les coiffures des experts chez La Belle et la Tête en valent le coût. Elles ont plus d'une dizaine d'années d'expérience et une clientèle toujours grandissante.

192 Av. Eugène-Lamontagne, Québec, Qc

Extensions, coiffure haute, mise en pli, l'expérience Zazz par Éleganza vous charmera. Pour la journée du bal, tout est possible entre les mains de leurs stylistes.

2450, Boulevard Laurier (local G24B), Québec, Qc

Le salon Mirage est une immersion complète dsans votre bal des finissants. De la robe jusqu'à la mise en beauté, tout se fait au même endroit. Les artistes chez Mirage sont là pour vous guider et vous travaillerez ensemble à vous faire sentir sublime pour le bal.

3340 Avenue des Églises, Lévis, Qc

Trois-Rivière

Situé au cœur de Cap-de-la-Madeleine, Coiffurarium est votre spécialiste de la coiffure et du maquillage dans la ville de Trois-Rivières. Les stylistes vous donneront la vision que vous avez depuis le secondaire 1 pour votre bal des finissants.

199, boulevard Thibeau, Trois-Rivières, Qc

Facebook / Izoa

Tresses françaises et coiffures élaborées pour la soirée n'ont pas de secret pour l'équipe chez Izoa. C'est le temps d'oser une coiffure dont vous avez toujours rêvé.

5495, Boul. Jean XXIII, Trois-Rivières, Qc

Camélélon coiffure et esthétique est la place pour briller de mille feux le soir du bal. Coiffure, ongles, maquillage, tout est à la même place pour un moment de rêve à se faire chouchouter comme une star avant le bal.

5945 Boulevard Jean-XXIII, Trois-Rivières, Qc

Sherbrooke

L'équipe de L'Atelier de coiffure excellent dans la coiffure évènementielle. Vous pouvez leur dire ce que vous voulez et elles en feront une superbe coiffure. Peut-être opterez-vous pour marquer le coup avec une couleur éclatée? Elles sont expertes là-dedans aussi.

1214 Rue King Ouest, Sherbrooke, Qc

Le Centre de Beauté Confidence est dans le domaine depuis 20 ans. Ils sont experts dans le domaine de la coiffure, tout en étant à jour dans le roulement des tendances. Coiffure spéciale ou simple mise en pli seront parfaites pour accompagner votre robe.

2835 King Ouest, Sherbrooke, Qc

La liste des services offerts chez J'ai Signé est aussi grande que leur expertise. Ils sont des habitués des évènements spéciaux et seront à l'écoute de vos besoins pour cette soirée de finissants mémorable.

3232, rue Richard, suite 1, Sherbrooke, Qc

Saguenay - Lac-Saint-Jean

Facebook / En-tête

L'équipe de l'En-Tête vous fera une coiffure de bal digne de ce nom. Ils vous feront la tête dont vous avez envie pour la soirée.

1415 rue des Champs-Élysées # 2 Chicoutimi, Qc

La longue chevelure ondulée à faire rêver sera réalité avec les stylistes coiffeurs chez Must coiffure. L'équipe est toujours à l'affût des nouveautés et des tendances du moment.

359, rue Sainte-Anne Chicoutimi, Qc

Le salon à la fine pointe de la mode est situé à la Place du Royaume de Chicoutimi. Les coiffeurs et coiffeuses suivent régulièrement des formations et rien n'est à leur épreuve. Chignons élaborés, tresses qui resteronts en place, testez les pour voir.

1401 Boulevard Talbot Chicoutimi, QC

Bas-Saint-Laurent

Coiffure de soirée, extensions, coupe, nommez vos envies capillaires pour une coiffure mémorable, elles seront dans la liste des services offerts chez Coiffure Signée Emmanuelle. Les filles suivent régulièrement des formations, dont avec le coiffeur Max Gourgues.

254-B, boulevard de l'Hôtel-de-Ville, Rivière-du-Loup, Qc

Facebook / Le Labo

Les coiffeurs et stylistes du salon Le Labo vous guident vers votre nouveau look et celui qui marquera les esprits à votre bal des finissants.

180 rue Évêché Ouest, Rimouski, Qc

L'équipe chez Coiffure Andrée Blouin est prête à accueillir les finissantes qui opteront pour le forfait coiffure et maquillage, un duo à ne pas négliger. Cette année, queue de poisson élaborée accompagnée de lèvres rouges ou encore tresse et longueurs et double eyeliner sont à l'honneur.

217, Complexe Léonidas, porte 1, Rimouski, Qc

Outaouais

Comme le nom du salon l'indique, Makiage et Koiffure offre plusieurs sdervices esthétiques sous le même toit. À combiner pour une préparation parfaite pour le bal des finissants. Vous serez impeccable.

710 Montée Paiement, Gatineau, Qc

Facebook / Coiffure Elle et Lui

Coiffure Elle et Lui a le souci du détail à coeur et vous fera un style à votre image le jour du bal.

4, Impasse de la Gare Talon, Local 100, Gatineau, QC

Même les cheveux laissés détachés ont droit à une mise en pli parfaite pour le bal de fin d'année. Agrémentés d'une jolie barrette et le tour est joué. L'équipe chez La Shop à Sizo sait comment donner du mouvement et de la brillance aux cheveux pour éblouir ta date de la soirée. Ils savent aussi faire de superbes chignons qui tiendra en place même après avoir dansé.

260 Boul. Saint-Raymond, local 110 , Gatineau, Qc

Prenez rapidement votre rendez-vous!

