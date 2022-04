Les meilleurs endroits pour un «spray tan» à Québec

Partager







Qui dit été dit teint hâlé. Mais puisqu'on vient de passer les derniers mois, pour la plupart, emmitouflés sous plusieurs épaisseurs de linge, gambettes, dos et compagnie sont plus blancs que la neige qui a fondu.

Afin d'avoir le glow estival dans prendre de coup de soleil ou encore se préparer à son bal de finissants, les spray tan en salon sont de bonnes solutions. Les experts en esthétique ont ce qu'il faut pour se préparer aux sorties d'été.

Voici 5 endroits où vous diriger pour un spraytan à Québec et la Rive-Sud.

L'Institut esthétique de Québec offre le service de Airbrush avec les produits Nuda. Les expertes sur place prennent le temps avec vous de déterminer la teinte qui conviendra le mieux. Les résultats seront d'une durée de 7 à 10 jours.

110-725 Bd Lebourgneuf, Québec

La Maison de beauté du Sault offre elle aussi l'application d'autobronzant avec les produits Nuda. Une séance qui vous fera un teint parfait et qui durera environ une semaine.

2086 Ch du Sault, Lévis, Québec

Pour un teint hâlé et naturel sans les effets indésirables des UV, Mirage Beauté propose un spraytan sécuritaire pour tous les types de peau, sans danger pour les moins de 18 ans. Mirage beauté utilise les produits SunFX, des autobronzants organiques, naturels et hypoallergéniques. Sous le conseil des esthéticiennes sur place, vous aurez le teint à l'intensité désirée. Mirage offre une multitude de services à son salon, dont les robes de bal et les préparatifs beauté.

3340 Avenue des Églises, Lévis, Québec

Pour une durée d'environ dix jours, vous aurez un teint hâlé et lumineux avec les produits Nuda utilisés à la clinique esthétique Innovaderm. Les expertes promettent que votre teint ne sea pas orange et prendront le temps de choisir avec vous la couleur adaptée à votre peau et vos besoins.

6433 Boulevard Henri-Bourassa, Québec

La clinique Pensée Beauté et Esthétique offre des séances selon les parties de votre corps à traiter, soit le visage, le corps complet ou demi-corps. Les produits utilisés sont les autobronzants Norvell, déclinés en plusieurs teintes. Les aérosols incluent également un apprêt pré-bronzant et un hydratant post-bronzant.

917 Rue de L'Éclaircie, Lévis, Québec

