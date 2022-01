Voici tout sur «After Ever Happy» le 4eme chapitre de la saga «After»

Partager







On n’a pas fini d’entendre parler d’Hardin et Tessa! Notre couple favori sera de retour très bientôt dans un quatrième film intitulé After Ever Happy.

Après l’immense succès des trois premiers films de la saga, on a hâte de retrouver tous les personnages d’After dans un tout nouveau chapitre!

Petit rappel: les films After s’inspirent de la série de livres du même nom par Anna Todd. La série compte cinq livres: After, After We Collided, After We Fell qui arrive bientôt sur Netflix, After Ever Happy et, finalement, Before. Ce dernier titre est un antépisode qui suit Hardin avant qu’il rencontre Tessa, et sera adapté pour le grand écran prochainement.

Voici donc tout ce qu’on sait sur After Ever Happy.

La date de sortie de After Ever Happy

Le film sera au cinéma dès le 26 août 2022 au Canada. À suivre pour connaître la date de sortie sur les plateformes de diffusion.

La bande-annonce de After Ever Happy

Une courte bande-annonce de style teaser a été dévoilée durant les congés des Fêtes. Celle-ci dévoile des moments passionnés entre Hardin et Tessa, mais aussi des instances plutôt violentes. Tessa décrit leur relation comme une bombe à retardement.

L’histoire de After Ever Happy

Le synopsis va comme suit : Dans le quatrième et dernier film de la série After, Hardin et Tessa évoluent et ils ne seront plus jamais les mêmes. Malgré avoir surmonté plusieurs obstacles, le prochain chapitre amènera soit une fin digne d’un conte de fées, ou détruire leur relation passionnée, mais toxique. Quand une révélation vient troubler la carapace impénétrable de Hardin et Tessa vit une tragédie, vont-ils rester ensemble ou être déchirés?

Est-ce que After Ever Happy sera le dernier film?

Non! Comme expliqué plus haut, il y aura un film de type antépisode sur Hardin, mais l’univers d’After ne s’arrête pas là.

Il y aura aussi une suite qui se déroule plusieurs années dans le futur. Celle-ci va se concentrer sur les enfants de Tessa et Hardin, Emery et Auden, ainsi que leur cousine Addy.

On a hâte de voir tout cela!

