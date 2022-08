Alanis Désilet annonce qu'elle attend un deuxième enfant et voici les infos

Partager







La créatrice de contenu Alanis Désilet a surpris ses abonnés avec une annonce de grossesse sur Instagram. Ce sera le deuxième enfant de l'influenceuse avec son conjoint Joël.

• À lire aussi: Lysandre Nadeau annonce qu’elle est enceinte et voici tous les détails

L'annonce de la grossesse d'Alanis est accompagnée de douces photographies réalisées par Ari Larivière, la complice d'Alanis dans leur nouveau podcast Faut qu'on s'appelle.

«Here we go again. Petite surprise qui complètera notre famille en mars 2023. 👶 J'ai le bonheur de travailler encore avec @cliniqueprenato pour le suivi de ma deuxième (&dernière) grossesse.»

L'annonce est reçue avec beaucoup de joie de la part des amies et abonnés d'Alanis.

Lysandre Nadeau, qui a annoncé elle aussi sa grossesse la veille sur les réseaux sociaux et dans un magnifique vidéo, a pris le temps de féliciter son amie.



Le couple formé d'Alanis et de Joël a accueilli un premier enfant, Méo, le 2 novembre 2021. Si Alanis avait trouvé la première grossesse plutôt difficile, elle souhaite que la deuxième et dernière soit plus douce.

La productrice de contenu et entrepreneure a beaucoup de projets en cours. Elle est à la barre d'un nouveau podcast, d'une boutique écologique et bientôt d'un comptoir santé, La Jasette.

On souhaite beaucoup de bonheur à la petite famille!

À voir aussi:

s