Alicia Moffet dénonce la situation qui l’a poussé à moins montrer sa fille sur les réseaux

C'est suite à une approche un peu trop intrusive envers sa fille qu'Alicia Moffet a désiré faire réfléchir ses fans à la manière dont elles sont abordées en public.

La chanteuse s'est confiée sur Instagram en espérant conscientiser ses abonnés lorsque ceux-ci la croisent lorsqu'elle est avec sa fille, Billie Lou, dans les lieux publics.

Alicia débute en abordant le fait que les gens lui parlent souvent comme à une amie et c'est généralement positif. Toutefois, la semaine dernière, Alicia expliqué qu'elle désirait moins exposer Billie et qu'elle le faisait puisque celle-ci vieillit et qu'elle souhaite préserver une certaine intimité.

Elle aborde dans ses Stories la réflexion qui a mené à cette décision. « La semaine passée, j'ai parlé du fait que j'avais décidé de moins montrer ma fille sur les réseaux. J'ai plein de raisons à ça, mais il y a une raison qui a pesé quand même fort dans la balance. Quand les gens me croisent et que je suis avec ma fille, la majorité du temps, si je suis avec Billie, les gens vont aborder Billie sans m'aborder, ils vont aborder Billie et c'est quand même souvent d'une manière intrusive et intense. Encore une fois je reviens sur le fait que je sais que ce n'est pas de mauvaise foi. Je sais que ça peut être dû au fait que je suis suivie sur Instagram, que les gens trouvent Billie cute et la voit et disent '' Hey Billie!", mais ça crée vraiment une grosse confusion dans la tête d'un enfant de trois ans. »

« Le but de ma Story, c'est d'essayer de conscientiser. C'est quelque chose que tu ne peux pas vraiment comprendre si tu ne le vis pas. Je comprends le genre de réactions que ça peut créer. Si moi je me fais aborder de manière intense et intrusive, je m'en fous. Je suis une adulte, je vais le gérer, ça n'est pas grave et je comprends ce qui se passe. La différence c'est qu'un enfant ne comprend pas. »

Alicia poursuit sur une situation qui l'a ébranlé dans la journée et qui vient appuyer sa décision. « Je vous mets en contexte. Vraiment souvent quand je suis avec Billie, on se fait aborder, c'est normal et ce n'est pas tout le temps intense. Il y a des gens qui abordent et qui sont corrects, mais vraiment, la majorité du temps c'est très intense la manière par laquelle les gens parlent à Billie. C'est arrivé aujourd'hui et c'est pourquoi je fais mes Stories. La personne est arrivée et elle est vraiment rentrée dans la bulle à Billie et elle l'a regardé longtemps, elle était proche d'elle. J'ai vu dans la face de ma fille qu'elle était confuse à se demander si elle la connaissait. C'est la première fois que Billie m'exprimait son malaise par rapport à la situation puisque quand la personne est partie, Billie a dit "Maman, la fille m'a vraiment fait un saut". »

À travers ses Stories Instagram, Alicia ajoute qu'elle assume qu'elle a elle-même exposé sa fille sur les réseaux sociaux et qu'elle s'attend à ce que des mauvaises langues viennent critiquer ses choix. La chanteuse exprime qu'avec le temps elle apprend et comprend l'ampleur de sa présence sur les plateformes.

Le but de l'intervention d'Alicia, des rencontres bienveillantes et douces lorsqu'elle est de sortie avec Billie!

