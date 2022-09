Alicia Moffet et Frédérick Robichaud publient une rare photo de couple

Partager







En voyage à San Francisco, Californie, les amoureux semblent filer le parfait bonheur. Ils ont publié quelques photos de leur périple sur Instagram.

Alicia et Fred ont été invités par Cassandra Loignon et son conjoint à un séjour champêtre où déguster des vins et découvrir un nouveau projet des deux entrepreneurs.

Magnifique lumière, environnement somptueux: les tourtereaux sont bien reçus! En plus, on aime que les vêtements d'Alicia et de Frédérick matchent. Le moment semblait parfait!

Dans les commentaires, des amis et des abonnés des deux influenceurs n'ont pas hésité à leur signifier à quel point ils étaient beaux. On est totalement d'accord avec eux.

Alicia et Frédérick forment un couple depuis maintenant plusieurs mois. Plus récemment, Alicia a révélé qu'elle avait déjà eu des discussions avec Fred concernant des enfants dans le futur.

Longue vie aux amoureux!

