Alicia Moffet flanche enfin pour la coupe de cheveux de la saison

Alicia Moffet a habitué ses fans à une chevelure longue et fournie grâce aux rallonges par lesquelles elle jurait. Le vent a tourné pour la chanteuse.

Présentement en Andalousie, Alicia Moffet a fait un changement de look qui prend ses abonnés par surprise. Elle arbore maintenant un carré court!

Ayant été blonde, puis cuivrée, puis brune, Alicia a toujours porté une grande attention à son look capillaire et a partagé ses différents changements sur son compte Instagram. Ayant une passion pour le sujet, l'animatrice et chanteuse a souvent mentionné qu'elle détestait ses cheveux sans ses fidèles rallonges et rares sont les personnes qui ont pu la voir les cheveux détachés lorsqu'elle n'en portait pas.

C'est après une discussion avec l'artiste capillaire sur place pour Occupation Double Andalousie qu'Alicia a finalement craqué pour une coupe courte et naturelle. Le résultat est ravissant!

Avec une peau embrassée par le soleil, le nouveau look d'Alicia est au sommet des tendances. Le court est la lubie capillaire de l'automne. Dans la section commentaires de ses nouvelles publications, ses amis et abonnés sont unanimes sur le look, Alicia devient la nouvelle inspiration capillaire à présenter à son coiffeur pour la saison.

La maman de Billie-Lou restant toutefois attachée à ses rallonges, elle en portera à certaines occasions, les rallonges ayant elles aussi subi une transformation. Elles sont désormais attachées à des pinces et peuvent donc tout de même faire partie du look beauté d'Alicia selon les humeurs et les envies.

Le résultat est à tomber par terre.

