Alicia Moffet emménage avec son chum et vous allez reconnaître la maison

On se doutait bien que le couple chouchou du Québec allait passer à une autre étape bien importante, soit celle d’emménager ensemble. Petit plus: le nouveau cocon d’Alicia et Fred est l’ancienne maison d’une personne que vous connaissez bien!

Alicia Moffet et Frédérick Robichaud ont la tête remplie de projets, devenant les futurs animateurs de la télé-réalité Occupation Double Andalousie à l’automne prochain. Rien n’arrête ce duo d’enfer, car ceux-ci ont décidé de faire le grand saut dans la vie commune.

La chanteuse avait partagé un cliché à ses abonnés Instagram, en début mai, dans un décor différent de sa maison actuelle. On pouvait jeter un premier coup d’oeil sur la cour de la future *mystérieuse* demeure. Alicia avait ajouté comme description: «Mon best pis moi dans notre nouvelle cour 🥹🏡».

Sur cette photo, on pouvait apercevoir de très grands arbres ainsi qu’une piscine. En dessous de la publication, un indice sur la nouvelle habitation du couple est passé sous notre radar: Max Gourgues, l’artiste capillaire qui a pour muse Alicia Moffet, a commenté: «la maison est entre de bonnes mains».

Max Gourgues, le coiffeur des stars, a confirmé nos soupçons dans une story publiée hier. Celui-ci a pris sa demeure en photo et a inscrit: «Dernier matin que je pars de cette maison pour aller travailler. Petit pincement au cœur. Alicia Moffet et Frédérick Robichaud, on vous passe le flambeau! Benjamin Bélanger, j’ai hâte à ce week-end!».

C’est donc officiel: les tourtereaux habiteront dans l’ancienne maison de leurs amis, Max Gourgues et Benjamin Bélanger.

Alicia ne sera pas trop loin de son ancienne demeure, qui se situait aussi à Blainville. Ces derniers se disaient «voisins», alors la jeune femme risque de s’habituer bien vite à son nouveau chez-soi!

Le jour J doit approcher à grands pas, car l’influenceuse avait fait appel à sa communauté pour connaître «une compagnie de ménage post-déménagement» disponible le 31 mai.

Un gros week-end de changement est à prévoir pour ce couple d’amis! Alicia peut compter sur Fred, son support émotionnel qui sait la rassurer.

On souhaite tout le bonheur du monde aux amoureux, qui entament un chapitre important de leur relation!

