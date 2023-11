Alicia Moffet lance sa collection de bijoux en collaboration avec cette compagnie d’ici

Partager







La chanteuse a plus d’une corde à son arc et sa créativité a été mise à l’œuvre avec un projet d’envergure entièrement conceptualisé par nulle autre qu’elle-même.

• À lire aussi: Alicia Moffet fond en larmes lors de ces retrouvailles des plus émouvantes

• À lire aussi: Plusieurs personnalités publiques s’allient pour dénoncer ce site controversé

• À lire aussi: Alicia Moffet se dévoile plus sensuelle que jamais dans une robe transparente en Andalousie

Après avoir sorti de la merch en lien avec ses albums, performé sur scène en tournée à travers le Québec et récemment co-animé une téléréalité, voilà que la belle Alicia s’associe avec une compagnie québécoise pour dévoiler sa collection de bijoux.

En collaboration avec l’entreprise de son copain, FIVE JWLRY, elle présente 5 AM Collection. Si vous ne l’aviez pas remarqué, il s’agit d’un heureux mélange entre FIVE et les initiales d’Alicia Moffet!

Celle-ci avait une vision bien précise: créer une collection chic et sophistiquée, tout en étant simpliste et minimaliste. Près d’un an plus tard, ce travail qui partait de la tête des créateurs qui ont pensé, conceptualisé de zéro et fait dessiner leurs idées voit finalement le jour.

Neuf items sont nés, tous disponibles en argent ou plaqué or, qui ne ternissent pas car ils sont faits d’acier inoxydable. La collection comporte trois types de boucles d’oreilles, deux types de colliers, deux types de bagues, un bracelet et un «cuff». Les prix des bijoux varient entre 39$ et 89$.

Pour découvrir l’éventail des produits offerts en primeur, c’est à Québec que ça se passera. En effet, FIVE JWLRY sera en pop-up au centre commercial Laurier Québec du 9 au 12 novembre. L’occasion rêvée pour toucher les bijoux et mettre la main sur vos items préférés en exclusivité!

STORY INSTAGRAM / FIVE JWLRY

Pssst: c’est également votre chance de discuter avec Alicia qui sera présente à l’événement à la Place Laurier, samedi le 11 novembre, de 13h à 15h.

STORY INSTAGRAM / ALICIA MOFFET

S’il est impossible pour vous d’y être, ne vous inquiétez pas, car la collection sera disponible en ligne le 16 novembre prochain, sur le site de FIVE JWLRY.

Pour vous donner une idée du style des différents bijoux (et vous créer des envies à l’avance), la jeune femme a présenté la collection en stories sur Instagram. Deux familles distinctes ont été élaborées.

STORY INSTAGRAM / ALICIA MOFFET

DUSK

Cette famille représente des formes irrégulières, «twistées» et fondues avec des pièces hyper originales.

1. Boucles d’oreilles - Dusk

STORY INSTAGRAM / ALICIA MOFFET

Même si ces boucles d’oreilles sont de formes anormales et vaguées, elles s’agrippent facilement, sans que personne ne puisse voir l’attache à l’arrière.

2. Collier - Dusk

STORY INSTAGRAM / ALICIA MOFFET

En plus d’être joli, il est pratique, car le fermoir est dans le pendentif. Il s’attache donc à l’avant. Celui-ci vient rechercher le design des boucles d’oreilles de la même famille.

3. Bracelet - Dusk

STORY INSTAGRAM / ALICIA MOFFET

Encore une fois, le fermoir est dans les mailles! Il s’attache facilement, selon la longueur désirée.

4. Bague - Dusk

STORY INSTAGRAM / ALICIA MOFFET

Cette bague entrecroisée peut également se tourner. Une bague, deux styles différents!

DAWN

Cette famille est basée sur une inspiration de goutte d’eau avec des pierres irrégulières.

1. Boucles d’oreilles - Dawn

STORY INSTAGRAM / ALICIA MOFFET

Il est possible d’acheter simplement l’anneau ou d’ajouter le pendentif rond. Le rêve des personnes qui ont plusieurs trous aux oreilles, pour mélanger les styles.

2. «Cuff» - Dawn

STORY INSTAGRAM / ALICIA MOFFET

Il suffit d’accrocher ce bijou à l’oreille pour avoir l’impression d’être percé à cet endroit, sans l’être vraiment! Le «cuff» ajoute un petit quelque chose de plus et il tient par lui-même.

3. Collier - Dawn

STORY INSTAGRAM / ALICIA MOFFET

Selon Alicia, il s’agit de la pièce de résistance. Ce collier chic est ajustable et ce dernier peut être mis en choker ou un peu plus long, au gré de l’inspiration du moment.

4. «Stud» - Dawn

STORY INSTAGRAM / ALICIA MOFFET

Ces boucles d’oreilles délicates peuvent être un bel ajout au deuxième trou, ou être mises au premier trou pour un look plus simple.

5. Bague - Dawn

STORY INSTAGRAM / ALICIA MOFFET

Cette bague originale a la forme d’une goutte d’eau fondue. Les grandeurs varient entre 4 et 9 et il y a des demies pointures. Il est donc possible de trouver celle qui est parfaite pour soi.

Bon repérage!

• À lire aussi: Revoyez le look en cuir d'Alicia Moffet qui a tout cassé à l'ADISQ 2022

• À lire aussi: Alicia Moffet flanche enfin pour la coupe de cheveux de la saison

• À lire aussi: Voici pourquoi tout le monde se souviendra de la performance d’Alicia Moffet à Osheaga

À VOIR: Alicia Moffet emménage avec son chum et vous allez reconnaître la maison