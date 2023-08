Alicia Moffet nous éblouit dans une rarissime photo en microbikini néon

Partager







Pourtant très proche de ses abonnés Instagram, la chanteuse chouchou du Québec aime toutefois se garder une petite gêne à certains égards de sa vie personnelle. Rares sont les publications d’Alicia en maillot de bain, mais celle-ci a fait exception à la règle en partageant un cliché qui ne peut passer inaperçu.

Celle que l’on adore suivre dans son quotidien sur les réseaux sociaux s’amuse à regrouper les meilleurs moments de chaque mois de l’année en publiant des carrousels mensuels que l’on a toujours très hâte de découvrir.

Juillet a été marqué par les célébrations sous le signe du Cancer pour la jeune femme. Cette dernière a souligné l’anniversaire de sa fille Bille-Lou, de son copain Fred ainsi que sa propre fête.

Parmi les quelques bribes de sa vie partagée à sa communauté, Alicia nous réservait une petite surprise dans cette série de photos. La chanteuse y a glissé un cliché qui sort de ses habitudes, car on la retrouve en microbikini orange néon.

INSTAGRAM / ALICIA MOFFET

La belle blonde a pris une pose coquine, en pleine détente dans son sofa gonflable de piscine. À l’heure du soleil doré qui se reflétait sur sa peau de pêche, la jeune maman a capturé sa bronzette sous son meilleur angle.

Ce selfie éblouissant dévoile sa silhouette de rêve dans un bikini de format mini qui épouse parfaitement ses courbes. Les petits triangles et les fines cordelettes de son maillot de bain laissent place à révéler le plus de peau possible, lui conférant un air sexy. Alicia a ébahi ses fans en tout point avec cette photo estivale plutôt mémorable.

On avait aperçu ce même bikini dans un souvenir de voyage dans le Sud avec Fred. Ne s’affichant que très rarement en maillot sur les plateformes sociales, on avait eu droit à un avant-goût du look final.

Alicia était très occupée tout au long de juillet et son horaire chargé ne fera que continuer! À l’agenda, la chanteuse débutera en lion le dernier mois de la saison estivale en performant sur scène à Osheaga, ce samedi 5 août.

Pour copier la tenue de plage d’Alicia, ou pour oser ce top dans vos festivals préférés...

Voici 5 modèles de bikini orange néon:

1. Ensemble bikini brésilien orange fluo sexy sur Amazon - 24$

VIA AMAZON

2. Bikini orange néon sur Amazon - 62$

VIA AMAZON

3. Ensemble de bikini nœud sur le devant push up sur Amazon - 48$

VIA AMAZON

4. Maillot de bain triangle taille haute sur Amazon - entre 35$ et 52$

VIA AMAZON

5. Ensemble bikini dos nu triangle coulissant sur Amazon - 33$

VIA AMAZON

