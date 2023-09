Amanda de «l’île de l’amour» fait un retour marqué sur les réseaux en posant dans son plus simple appareil

Partager







La gagnante de la deuxième édition de l’île de l’amour a habitué ses abonnés à des partages de looks plus audacieux les uns que les autres sur Instagram. Toutefois, celle-ci a pris une pause estivale de la plateforme pour se recentrer. Son retour est saisissant!

À l’affût des dernières tendances mode, Amanda Boily utilise ses réseaux sociaux pour partager des idées de looks du quotidien ou des tenues flamboyantes pour épater la galerie. Défilant toujours au même endroit en proposant ses astuces stylées, elle a créé un rendez-vous avec sa communauté.

Cependant, depuis la mi-juillet, le silence régnait sur son compte personnel. L’ex-candidate de téléréalité a pris un moment durant l’été pour faire de l’introspection et se déconnecter de tous les réseaux en les supprimant de son téléphone. Amanda a refait surface au début du mois de septembre, au plus grand plaisir de ses fans.

Partie à l’aventure pour explorer le monde, la jeune femme a montré un aperçu de ce qu’elle a vécu en Europe. On peut entendre Amanda dire: «cette nouvelle partie de ma vie s’appelle ‘’vivre’’». En train de méditer, de visiter des endroits pittoresques et d’apprécier le moment présent, cette dernière semble plus heureuse que jamais!

La fashionista a fait un retour en lion sur Instagram, publiant une photo d’elle à Monaco en tenue d’Ève.

Se couvrant le visage d’un chapeau et le corps d’une serviette, Amanda souhaitait passer incognito. Par contre, les plus fins renards auront réussi à déceler sa silhouette fuselée. La mannequin s’est amusée à jouer les femmes fatales, et surtout mystérieuses. On adore son audace!

La cerise sur le sundae? Amanda réservait une petite surprise à ses abonnés au dernier cliché de sa série de photos en se retournant, allongée sur sa chaise de plage.

Déplaçant sa serviette blanche de son corps pour retenir ses cheveux, la vacancière s’est mise à nu en pleine séance bronzette, dévoilant son popotin bombé au grand jour. Cette séance photo des plus sensuelles ne pouvait passer inaperçue, récoltant de nombreux commentaires sous la publication.

Amanda entre dans une nouvelle ère et l’on a hâte de découvrir tout ce qu’elle nous réserve!

