Amazon propose une foule de rabais aujourd’hui et demain: voici comment profiter des meilleures offres

Adeptes de magasinage en ligne, personnes organisées qui aiment économiser et fashionistas de ce monde seront ravies d’apprendre qu’après le célèbre Amazon Prime Day estival, la populaire plateforme transactionnelle orchestre un second événement aux plus grosses promotions.

Amazon offre à ses membres d’épargner sur de nombreux items que plusieurs s’arrachent en tenant le Prime Big Deal Days les 10 et 11 octobre.

Il s’agit de l’opportunité rêvée pour se gâter à prix d’ami et de dénicher des trouvailles pas trop chères en vue des Fêtes.

Pour profiter de ces offres incroyables lors des deux journées à rabais exclusifs réservés aux membres Prime, il suffit d’être abonné à Amazon Prime.

Cet abonnement mensuel permet des avantages tels que l’accès à Prime Video, Prime Music et l’expédition rapide gratuite. Vous pouvez essayer Amazon Prime gratuitement ici.

On a épluché sur le site les aubaines qui risquent de plaire. Sautez sur ces coups de cœur à rabais retrouvés dans les différentes catégories sur Amazon!

Nos offres chouchous beauté (soins de la peau):

1. Gel crème pour le visage à l'acide hyaluronique Hydro Boost de Neutrogena à 18$ (au lieu de 23$)

2. Huile de douche Atoderm de Bioderma à 21$ (au lieu de 29$)

3. Masque détox coréen végétalien à l’argile avec avocat SUPERFOOD par Plantifique à 21$ (au lieu de 38$)

4. Solution de traitement de l’acné en 3 étapes de Proactiv à 49$ (au lieu de 70$)

5. Sérum repulpant et hydratant à l’acide hyaluronique et aloès de Garnier à 12$ (au lieu de 14$)

Nos offres chouchous beauté (soin des cheveux):

1. Sèche-cheveux en une étape et brosse volumisante à air chaud de Revlon à 47$ (au lieu de 70$)

2. Masque de traitement pour cheveux secs et abîmés BoldPlex 3 Bond Repair de Bold Uniq à 25$ (au lieu de 50$)

3. Lot de 2 brosses démêlantes pour cheveux Glide Thru de Crave Naturals à 20$ (au lieu de 25$)

Nos offres chouchous beauté (maquillage):

1. Teintes à lèvres pigmentées Ink Velvet de Peripera à 18$ (au lieu de 35$)

2. Masque de sommeil qui nourrit et hydrate les lèvres avec de la vitamine C et antioxydants de LANEIGE à 26$ (au lieu de 29$)

3. Mascara allongeant Lash Sensational Sky High de Maybelline New York à 10$ (au lieu de 17$)

4. Illuminateur True Match Lumi Glotion de L’Oréal Paris à 17$ (au lieu de 23$)

5. Crayon et brosse à sourcils Brow Definer de Anastasia Beverly Hills à 23$ (au lieu de 33$)

Nos offres chouchous vêtements et accessoires:

1. Legging d’entraînement ultra doux et extensible de Sunzel à 25$ (au lieu de 50$)

2. Bralette avec encolure dégagée de Calvin Klein à 26$ (au lieu de 38$)

3. Ensemble de boucles d’oreilles créoles légères et hypoallergéniques en or 14 carats à 17$ (au lieu de 27$)

Nos offres chouchous sports et plein air:

1. Lunettes de soleil de sport surdimensionnées de FEISEDY à 22$ (au lieu de 28$)

2. Bouteille d’eau de sport motivante avec marqueur de temps à 17$ (au lieu de 23$)

3. Tapis de yoga, pilates et fitness extra épais avec ligne d’alignement et étui de transport à 32$ (au lieu de 40$)

Nos offres chouchous produits électroniques:

1. Casque sans fil Bluetooth supra-auriculaire avec microphone de Sony à 58$ (au lieu de 100$)

2. Montre de santé avec gestion du stress, suivi du sommeil et fréquence cardiaque de Fitbit à 110$ (au lieu de 170$)

3. Clavier et souris sans fil rétro de XTREMTEC à 44$ (au lieu de 55$)

Nos offres chouchous fournitures de bureau:

1. Lot de 6 crayons mécaniques avec mines, gommes, recharges et porte-mines de Four Candies à 14$ (au lieu de 22$)

2. Kit de rangement de casier avec étagère, miroir, tableau blanc, tasse de rangement et marqueur effaçable à sec à 16$ (au lieu de 19$)

3. Surligneurs pastels en 6 couleurs de STABILO à 10$ (au lieu de 17$)

Profitez-en pour vous prendre d’avance sur vos cadeaux des Fêtes! Votre portefeuille vous remerciera d’avoir ajouté ces produits à prix mini dans votre panier.

Découvrez toutes les offres proposées par Amazon juste ici.

