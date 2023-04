Angèle prend une pose surprenante dans une robe ultra moulante

Partager







La populaire chanteuse Angèle nous a surpris avec une publication inattendue sur Instagram: vêtue d’une robe néon ultra moulante et courte, elle n'est pas passée inaperçue!

Angèle publie habituellement des photos sur le vif, sans filtre. Elle prend le temps de capturer des souvenirs en coulisse de sa tournée, au grand plaisir de ses abonnés qui aiment son côté naturel.

Une chose est certaine, Angèle a le sens du spectacle et sait surprendre! Cette dernière a publié un cliché qui sort de l’ordinaire, croquée sur le vif de façon très sexy pour le magazine Antidote. Dans une position déconcertante qui laisse place à l’imagination, on découvre la jeune femme appuyée de tout son long contre une table.

Magnifique dans un look ultra moulant, l’artiste ose les couleurs fluorescentes! En effet, elle agence sa mini robe de velours vert néon à une paire de bottes rose fuchsia. En bonus: une petite surprise nous attend à la deuxième photo du carrousel!

INSTAGRAM / ANGÈLE

On soupçonnait une posture sensuelle avec son regard coquin, et Angèle l'a confirmé dans ce deuxième cliché ou l'on peut la voir, le dos cambré, dans une robe fendue qui révèle sa peau. On remarque aussi ses longues bottes pointues qui complètent le look aux allures «années 2000».

Ce photoshoot a fait réagir ses abonnés qui sont unanimes dans les commentaires: la belle blonde fait rêver! On peut y lire: «on me drague», «merci aux femmes d’exister» et «à ce stade, ce n’est pas de la beauté, c’est encore plus haut». On les comprend, elle est absolument stupéfiante!

Est-ce un style coloré que tu oserais porter lors d’une soirée d'été?

