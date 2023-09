Ardène propose la parfaite réplique de la robe de bal de «Wednesday» pour Halloween

Partager







Pour celles qui ont déjà la tête dans les lattés à la citrouille et qui pensent déjà à leur parfait costume d'Halloween, Ardène vient à la rescousse.

Le costume parfait pour les soirées d'Halloween à votre agenda, vous le trouverez chez Ardène cette année. À notre plus grand plaisir, ils ont créé la réplique parfaite de la robe de bal de Wednesday Addams à un prix abordable.

Courtoisie

On reconnaît les étages de tulle noir et le collet satiné qui ont tant fait rêver lors de la sortie de la populaire série Wednesday sur Netflix. Pour l'Halloween, il est possible de recréer le look porté par Jenna Ortega!

La robe d'inspiration Wednesday est vendu au prix de 50$ chez Ardène.

Complétez avec une perruque noir de jais tressée que vous tortillerez autour de votre tête et une explosion de faux sang pour recréer la scène populaire de la série Wednesday.

Celle-ci de chez Amazon s'y prête parfaitement et est au coût de 36$.

Courtoisie

Maintenant, vous avez jusqu'au 31 octobre pour apprendre la danse de Wednesday par coeur et vous gagnerez haut la main le concours de costumes de votre party d'Halloween!

