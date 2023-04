Ariana Grande répond aux «body shamers» suite à des commentaires sur son poids

Partager







Ariana Grande a adressé ce qui était sur toutes les lèvres de ses fans depuis quelques semaines: son poids. Inquiets de sa silhouette actuelle, jugée trop mince, des internautes ont été nombreux à commenter négativement le look de la chanteuse.

Elle rectifie donc le tir en expliquant dans une rare vidéo TikTok que son «corps d’avant» ne représente pas une période où elle était en bonne santé.

• À lire aussi: 12 stars qui ont répondu de la meilleure façon aux «body shamers»

• À lire aussi: Selena Gomez répond aux «body shamers» après des commentaires désobligeants sur son apparence

Ariana Grande a reçu une tonne de commentaires désobligeants sur son poids et son apparence physique récemment. Sur les réseaux sociaux, ses abonnés en ont fait une mission personnelle, inquiets de sa silhouette jugée trop frêle.

Elle a pris un moment sur TikTok pour s’adresser à ses fans qui passaient des remarques blessantes, notamment en comparant son corps actuel à celui d’il y a quelques années. Ceux-ci suggéraient que sa silhouette du passé paraissait en meilleure santé, alors qu’au contraire, Ariana précise que cette version de son corps est le reflet d'une période plus difficile de sa vie.

«Le corps auquel vous avez comparé mon corps actuel était la version la moins saine de celui-ci. Je prenais beaucoup d'antidépresseurs, je buvais et je mangeais mal. J'étais au point le plus bas de ma vie, quand j'avais le corps que vous considérez être en bonne santé, alors que je ne l’étais pas.», a-t-elle partagé dans sa vidéo.

La célèbre chanteuse souhaite que les gens soient plus délicats et plus attentifs à ce que vivent les autres, en se gardant une petite gêne concernant les remarques sur le poids ou la silhouette d’autrui.

«Je sais que je ne devrais pas avoir à expliquer ça. Mais j'ai peut-être l'impression que si je m'ouvre et montre ma vulnérabilité ici, quelque chose de bien pourrait en découler.»

Ariana Grande précise qu’une apparence de «bonne santé» diffère chez plusieurs personnes, donc nous ne devrions pas poser un jugement au premier regard.

«Nous devrions viser à être plus en sécurité et à nous protéger mutuellement. On ne sait jamais ce que quelqu'un traverse!», a ajouté cette dernière.

La morale de l’histoire? On ne connaît jamais vraiment tout ce que les gens vivent. Que l'on offre un compliment, ou que l'on exprime son inquiétude, lorsque le sujet en question est le corps d’une personne, cela peut être mal interprété. Il faut être plus attentif et faire mieux!

• À lire aussi: 4 questions à se poser avant de commenter le poids d’un autre

• À lire aussi: 12 célébrités qui vivent avec l'anxiété et en parlent ouvertement

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s