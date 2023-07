Ariana Grande serait déjà en couple après l'annonce de son divorce

Partager







La nouvelle du divorce d'Ariana Grande a déjà fait couler beaucoup d'encre cette semaine, mais ce n'est pas terminé pour la jeune femme. Plusieurs rumeurs circulent à son sujet sur une nouvelle idylle.

Rupture surprenante

Vue sans son anneau de mariage en Angleterre lors du prestigieux tournoi de tennis de Wimbledon, Ariana Grande a été au coeur de plusieurs conversations d'internautes et de personnes avides de potins, se demandant si son mariage avec Dalton Gomez était fragile. Or, la vérité a éclaté au grand jour: Ariana Grande et Dalton Gomez divorcent après deux ans de mariage.

Le public surpris a voulu comprendre ce qui a mené à cette rupture et les journalistes ont tenté de tirer les vers du nez des proches d'Ariana et Dalton pour en savoir plus. C'est ainsi qu'on a appris que leur séparation date de janvier dernier et que la distance et quelques frictions ont eu raison du duo.

La chanteuse et le courtier immobilier ont tenté une réconciliation en secret dans les derniers mois, mais celle-ci a été infructueuse. Ils signeront officiellement les papiers de divorce.

Une nouvelle idylle

Maintenant, coup de théâtre. On apprend qu'Ariana serait déjà en couple avec quelqu'un d'autre, dans la même semaine où l'on apprend sa rupture. La jeune femme fréquenterait un collègue de jeu sur le long-métrage Wicked, dans lequel elle interprète Glinda.

Le collègue en question serait Ethan Slater, un habitué de la scène. Celui-ci a été nominé en 2018 aux Tony Awards pour son interprétation de Bob l'Éponge à Broadway.

Plusieurs relations entre célébrités débutent sur des plateaux de tournage. Il n'est donc pas impossible de penser qu'Ariana et Ethan ont développé une grande complicité à travers les décors de Wicked.

Depuis l'annonce de la fréquentation, Ethan, pourtant suivi par plus de 84 000 personnes, a rendu privé son compte Instagram.

Reste maintenant à savoir si le couple fera une sortie officielle!

