Un nouveau bar de karaoké à thématique country ouvrira bientôt ses portes à Montréal

Les saloons du far-ouest évoquent les façades en bois, les rues poussiéreuses où roulent des virevoltants, des animaux empaillés et des portes battantes qui frôlent le chasseur de primsqui se dirige au bar. Bienvenue dans l’Ouest cowboy!

L’équipe derrière le Snowbird Tiki bar et la Taverne Cobra travaillent actuellement sur un nouveau bar qui transportera dans l’univers du western.

Le bar portera le nom de Spaghetti et sera situé sous le Snowbird Tiki Bar dans Rosemont-La Petite-Patrie.

Une table de pool sera également disponible pour les personnes qui cherchent à impressionner leur date.

Ce sera l’endroit pour commander une pinte de O'Keefe ou un whisky «on the rocks» comme le feraient les VRAIS cowboys ou Thelma et Louise! Une scène fut fièrement érigée afin que les plus dégourdis puiseent s'époumoner devant une foule en délire. Il faudra également prévoir les botte de cowboy pour danser en ligne. Ça promet.

La date exacte de l’ouverture sera dévoilée bientôt. Restez à l’affût!

Howdy partner!

Spaghetti Western

6390, rue St-Hubert, Montréal

