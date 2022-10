Le bar de Noël Miracle annonce ses dates de retour à Montréal et Québec et ça s’annonce kitsch à souhait

Partager







Encerclez les dates au calendrier : le bar éphémère Miracle sera de retour à Montréal le 26 novembre et le 23 novembre à Québec!

L’équipe derrière ce concept de bar tiki, ultra kitsch, sous la thématique du temps des Fêtes a annoncé dans quelles villes du monde Miracle allait s’installer temporairement cette année et, par chance, Montréal et Québec sont toujours dans la liste.

Alors que les gens de Québec sont conviés à nouveau au Maelstrom Saint-Roch, les Montréalais devront cette année se rendre à Ahuntsic au 132 Bar Vintage. Eh oui, c’est le même endroit où prend place actuellement le bar éphémère à thématique Halloween, le Black Lagoon.

Au programme pour le bar Miracle cette année : des cocktails encore une fois servis dans les verres parfaitement kitsch, une déco festive et les meilleures chansons des Fêtes pour vous plonger complètement dans l’ambiance de Noël.

Les amateurs de cocktails seront heureux de savoir que les incontournables Christmapolitan, Christmas Carol Barrel, Snowball Old-Fashioned, Yippie Ki Yay Mother F****r!, Jingle Balls Nog, Nice Shot et le Naughty Shot seront de retour sur le menu. En nouveauté cette année, il y aura le Santa Little Helper, Christmas Cricket, Holiday Spiked Chai puis le Grandma Got Run Over By A T-Rex.

À la toute fin, Miracle va remettre 10% des ventes de ses verres signature Santa Pants, Christmas Carol Barrel et Santa Heads à la Fondation Seva, une organisation mondiale à but non lucratif de soins oculaires.

Toutes les raisons sont donc bonnes d’aller faire la fête et giguer un peu à Montréal comme à Québec au Bar Miracle! Ce dernier fermera ses portes à Montréal le 26 décembre et le 31 décembre à Québec.

Tous les détails sur le bar Miracle, juste ici.

