«Barbiecore» est la nouvelle tendance ultraféminine qui prend d'assaut Hollywood

Partager







Megan Fox, Hailey Bieber, Khloé Kardashian: les célébrités hollywoodiennes adoptent le Barbiecore les unes après les autres. Découvrez de quoi il s'agit et voyez comment suivre la vague Barbie.

L'esthétique plastique du Barbiecore se concentre beaucoup sur la couleur phare de l'été, le fuchsia, ainsi que sur les chaussures plateformes, ce qui correspond très bien à la poupée Barbie que l'on s'imagine. Au-delà de ces éléments, on peut aussi compter sur les longs cheveux blonds ou rosés et les ongles inspirés des Barbies, soit pailletés et colorés, ainsi que sur leurs silhouettes féminines à souhait.

• À lire aussi: Cette actrice de Sex Education fera bientôt face à sa sosie Margot Robbie dans le film Barbie

L'allure clinquante est apparue à Hollywood dans les dernières semaines, et l'on croit que c'est directement relié au film de Greta Gerwig qui met en vedette Margot Robbie et Ryan Gosling dans la peau de Barbie et de Ken. Plusieurs photos prises par des paparazzi sur le plateau de tournage nous ont donné un avant-goût des styles qui seront présentés au cinéma à l'été 2023, et ça en a inspiré plusieurs.

Sur TikTok, la tendance attire de plus en plus d'adeptes. «Comment adopter le Barbiecore», ainsi que des inspirations, recueille des milliers de clics chaque jour.

Les célébrités qui ont adopté le Barbiecore

L'inspiration Barbiecore a été aperçue sur un style totalement rose de Megan Fox et Machine Gun Kelly à la sortie du documentaire sur MGK Life In Pink.

Notre inspiration de toujours Hailey Bieber a également profité de la vague Barbie pour s'amuser un peu.

Ariana Grande, avec l'ensemble Valentino prisé des célébrités, adopte la tendance elle aussi à sa façon. Le rose fuchsia est une couleur chouchou de la maison de haute couture.

Lizzo a aussi eu son moment de gloire Barbiecore sur le tapis rouge de son documentaire. Le rose semble être sa couleur fétiche: elle a adopté la couleur jusque dans sa chevelure.

Pour adopter la tendance Barbiecore sans sembler sortir du rayon poupées de votre magasin de jouets favori, voici quelques pièces à adopter.

Vu que les festivals ont recommencé, vous pouvez mélanger les pièces et copier le style de Barbie à votre guise pour fêter!

1) Robe en satin Forever 21 – 35$

Courtoisie

Acheter ici

2) Sandale à talon haut Pillow Walk Aldo - 90$

Courtoisie

Acheter ici

3) Corset Pretty Little Thing – 40$

Courtoisie

Acheter ici

4) Maillot côtelé Ardène - 10$ le haut et 10$ le bas

Courtoisie

Acheter ici

5) Robe côtelée à découpes H&M - 30$

Courtoisie

Acheter ici

6) Anneaux pop Simons - 25$

Courtoisie

Acheter ici

7) Jupe Style Tennis Tessa Garage - 39,95$

Courtoisie

Acheter ici

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos

s