Ces bas «kitsch» à seulement 30$ sont le parfait cadeau de Noël

Est-ce que le temps des Fêtes approche réellement si vous n'êtes pas vêtus de vos chaussettes préférées et «quétaines» aux pieds? Pas vraiment. Voici la paire de bas qu'il vous faut cette année.

Tous les fanatiques de Noël voudront acheter cet accessoire mode qui donne envie de chanter All I Want for Christmas Is You.

Dans quelques jours (ou peut-être même dès maintenant!), Mariah Carey jouera en boucle dans votre cellulaire avec sa célèbre chanson du temps des Fêtes. Cette année, la diva se retrouve aussi sur une paire de chaussettes festives, signée Stance, en vente chez Simons.

La chaussette Noël Mariah Carey de Stance chez Simons - 30$

Simons

Il n'est pas étonnant d'apprendre que ces bas créent la joie dans tous les magasins Simons! Leur mélange de polyester extensible tout confort est formidable, mais, évidemment, c'est la photo de la chanteuse qui est derrière tout l'engouement autour des chaussettes.

C'est le cadeau parfait si vous voulez «matcher» toute la famille ensemble.

Gageons que vous ne pourrez vous empêcher de les porter lors de vos soirées festives en famille et entre amis!

Pour vous procurer les bas de l'heure, cliquez ici.



