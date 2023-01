Un endroit dans le Mile End où te faire chouchouter gratuitement tout le mois de janvier

Partager







Toutes les fins de semaine du mois de janvier, l’espace self-care Beauties Lab offre gratuitement un traitement des lèvres, un massage des mains et une tisane. Douceur pour l’âme et pour le portefeuille garantie.

Pour profiter de ce cadeau, il suffit de se présenter en boutique un samedi ou un dimanche de janvier, entre 10h et 16h. Aucune réservation ou achat n’est requis.

Le Beauties Lab est un espace self-care éthique et inclusif unissant des personnes expertes et des passionnées de la beauté afin de démocratiser les soins de la peau et de faciliter l’intégration de produits écoresponsables et éthiques à sa routine beauté.

Le traitements gratuits offerts sur place sont l'occasion parfaite de se familiariser avec certains produits chouchous en plus de faciliter le retour au boulot ou à l’école.

Nouvellement déménagé dans un superbe local de l’avenue Laurier, l’espace digne d’un tableau Pinterest a été aménagé de façon à faire vivre la marque.

Espace repos, foyer et arrangements floraux vous donneront certainement envie de prolonger votre visite afin de siroter votre thé et de prendre un moment de détente, en plus d’inspirer votre prochain décor.

Tous les samedis et dimanches du mois de janvier, entre 10 et 16h.

10, avenue Laurier Ouest, 3e étage, Montréal

