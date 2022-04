Cette populaire boîte à beignes de Québec ouvre sa troisième succursale à Beauport

Partager







L'attente est maintenant terminée. Après des semaines à essayer de deviner où sera située la troisième succursale de Beiko la boîte à beignes, l'emplacement est révélé.

C'est à Beauport que vous irez déguster les beignes artisanaux du Beiko, déjà connus dans toute la ville pour leur originalité et leur décadence depuis bientôt quatre ans.

La première succursale de Beiko a vu le jour sur le chemin Ste-Foy et c'est encore aujourd'hui un incontournable pour les becs sucrés. On retrouve un deuxième commerce à Cap-Rouge, parfait pour une gâterie.

La troisième boîte à beignes met la table pour l'image revampée de la marque. Les propriétaires ont bon espoir que ce sera l'endroit le plus Instagramable de Québec. L'architecture, le décor coloré et le menu feront les photos parfaites, mais, surtout, vous permettront un moment sucré qui fait tant plaisir.

Évidemment, vous pourrez prendre des beignes individuels ou en boîte assortie à emporter. Une douceur à s'offrir et qui se partage plutôt bien.

Beiko confectionne ses beignes à base de pâte végétalienne et ajoute des garnitures parfois classiques, parfois éclatées. Ils ont des beignes courants au comptoir et leurs saveurs du mois, soit trois beignes qui changent mensuellement selon la période de l'année et les produits mis en vedette.

L'offre s'étend aux cafés, aux smoothies, aux cafés glacés et aux laits frappés aux multiples saveurs.

Découvrez la troisième succursale de Beiko la boîte à beignes, à Beauport, au cours des semaines à venir.

