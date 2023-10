Après une année de souffrance, Bella Hadid a retrouvé l'amour et voici avec qui

Partager







La mannequin internationale semble retrouver les plaisirs de la vie après une difficile année à se battre contre les conséquences de la maladie de Lyme. La jeune femme a été vue embrassant un homme et le tout a été capté par des paparazzis.

Bella Hadid, 27 ans, aurait bel et bien retrouvé l'amour et celui-ci se trouverait dans les bras d'un cowboy. L'heureux élu se nomme Adan Banuelos et il se fait une renommée dans le monde équestre et western. La star internationale et Adan ont été aperçus traversant une rue main dans la main, tout en prenant le temps de s'échanger un baiser une fois rendus de l'autre côté.

Adan a 34 ans et est un cavalier émérite. Il se spécialise dans le cutting, une discipline répandue aux États-Unis qui consiste à maintenir un bovin (vache ou taureau) isolé du troupeau principal pour un moment précis, démontrant ainsi la collaboration entre cheval et cavalier pour réussir la manoeuvre, anticiper les mouvements du bovin et contrôler la situation.

Bella et Adan ont l'amour des chevaux à coeur tous les deux, Bella pratiquant l'équitation depuis son plus jeune âge. Les tourtereaux semblent filer le bonheur.

Bella était célibataire depuis quelques mois. Le public a appris sa rupture d'avec le directeur artistique Marc Kalman au début de l'été 2023, alors qu'ils étaient en couple depuis deux ans. Dans la dernière année, Bella recevait des traitements médicaux pour contrer les effets de la maladie de Lyme, freinant pour un instant ses activités professionnelles.

Le cowboy texan redonne de quoi sourire à Bella!

