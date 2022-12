Bella Hadid est méconnaissable avec sa nouvelle coloration

Partager







La mannequin internationale ne termine pas l'année avec sa longue chevelure foncée habituelle. Sa nouvelle couleur est surprenante.

• À lire aussi: Cette coloration sera la plus demandée en salon en 2023

• À lire aussi: Bella Hadid prend la pose vêtue seulement de ses cheveux

Bella Hadid ne cesse de nous épater avec ses looks. Cette fois-ci, c'est en présentant un tout nouveau style capillaire que Bella fait jaser.

Instagram / Bella Hadid

Terminée la longue chevelure noire digne de Morticia Addams. Frange rideau, sourcils décolorés et surtout cheveux blonds, la mannequin avait envie de changement pour la fin de 2022. Cette transformation capillaire hivernale a été rendue possible grâce au travail de la coiffeuse Jessica Gillin et la coloriste Jenna Perry, spécialiste du blond, située à New-York.

La longue chevelure blonde aux allures boho porterait le nom de Baby Bella, un blond doux et naturel. L'équipe capillaire a également ajouté des rallonges, le résultat est évidemment remarquable sur Bella Hadid.

La couleur Baby Bella serait aussi appelée Aspen Blonde puisque les soeurs Hadid étaient de passage dans la ville d'Aspen au Colorado pour faire du ski, peu après la transformation capillaire.

Avec l'influence de Bella, parions que la nuance Aspen Blonde sera très en vue en 2023.

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s