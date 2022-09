Bella Hadid pousse la tendance du «underboob» à un autre niveau

Partager







La mannequin Bella Hadid montre sa silhouette et amène la tendance underboob plus loin dans une séance photo candide.

Bella Hadid présente régulièrement des looks qui brisent les codes des tendances. Sa plus récente publication Instagram présente un style des plus audacieux, de la superposition à la tendance underboob réalisée à l'aide d'une simple cravate.

On aperçoit Bella dans le cadre d'une porte, vêtue d'une jupe noire plissée longueur midi, un pantalon qui lui couvre les pieds, d'un manteau et d'une cravate sur les seins. Avec les mimiques de la mannequin, le look est particulièrement sexy.

Bella Hadid est une habituée des séances photos au style provocateur. Il y a quelques semaines, elle arborait un haut type bikini fait simplement de chaînes et de deux pièces d'artisanat.

Elle ose également poser sans haut du tout.

Étant une muse dans le milieu de la mode depuis plusieurs années, Bella Hadid a eu à revêtir plusieurs tendances différentes.

La jeune femme n'a pas froid aux yeux!

