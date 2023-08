Bella Hadid se confie sur ses traitements pour la maladie de Lyme

Partager







Sur Instagram, Bella Hadid s'est ouverte sur son combat avec la maladie de Lyme après une longue pause des réseaux sociaux.

Après une longue période de silence, la mannequin de 26 ans a courageusement publié un carrousel photo et un message pour expliquer son combat qui dure depuis presque 15 ans, le combat avec la maladie de Lyme.

Dans un message profond et touchant, Bella expose ce que le public ne voit pas à travers les contrats qu'elle obtient pour défiler à l'international et les séances photos glamour. Elle débute en regardant, la tête haute, le chemin parcouru. «La petite moi, qui a souffert, serait tellement fière de la femme que je suis et qui n'a pas lâché. Reconnaissante de ma maman qui ait gardé tous mes documents médicaux, qui a toujours été à mes côtés, m'a protégé, supporté, mais surtout, qui a cru en moi tout au long de ceci.»

Elle poursuit: «Vivre dans cet état, se détériorant avec le temps et le travail tout en essayant de garder l'entourage qui me supporte, ma famille et moi fiers, a pris le dessus sur moi dans des manières que je ne peux vraiment expliquer. D'être triste et malade avec autant de bénédictions/privilèges/opportunités/amour autour de moi était probablement la chose la plus déroutante. Une chose que je veux vous communiquer est que 1: Je vais bien et vous n'avez pas à vous en faire et 2: Je ne changerais rien de tout ça. Si je devais passer à travers tout ça à nouveau, pour en arriver ici, à ce moment précis où je suis présentement, avec vous tous, finalement en santé, je le referais. Ça fait de moi qui je suis aujourd'hui.»

Bella se plonge dans le vif du sujet, la suite de traitements qu'elle a subis pour la maladie de Lyme. «L'univers travaille dans les plus souffrantes et belles façons, mais je dois dire que si vous avez des difficultés, ça ira mieux, je vous le promets. Prenez un pas de recul, restez forts, aillez espoir en votre chemin, marchez dans votre vérité et les nuages commencerons à se dissiper. J'ai tellement de gratitude et de perspectives sur la vie, ces +100 jours de Lyme, maladie chronique, traitement co-infectieux, presque 15 ans de souffrance d'une maladie invisible, tout ça en valait la peine si, dans la volonté de Dieu, je peux passer ma vie à répandre de l'amour venant d'une coupe pleine et réellement être moi-même, pour la toute première fois.»

Par la suite, Bella Hadid explique qu'elle a tenté de sélectionner les photos les plus positives pour sa publication Instagram afin d'exposer les moments de joie à travers la souffrance, mettant de l'avant son entourage. Bella termine en remerciant de tout coeur les équipes médicales et professionnelles autour d'elle pour toute l'aide dont elle a bénéficié, mentionnant également qu'elle revient de loin et qu'elle est prête à remonter sur les podiums.

Elle a aussi créé un carrousel spécialement pour Glizzy P. Beans, son fidèle et adorable soutien à quatre pattes.

On se réjouit de son retour en pleine santé!

