Cet objet vintage sur Amazon promet une chevelure VAVAVOUM!

On peut dire merci à TikTok et à Instagram pour le retour des cheveux au mouvement glamour et à la mise en plis comme en salon, à la maison!

La tendance est aux cheveux pleins de volume, légers comme l’air. Avec la popularité sans nom de la butterfly cut et des cheveux dégradés agrémentés d’une frange rideau revient la popularité d’un objet que l’on croyait remisé depuis belle lurette: les rouleaux à Velcro.

Vous en avez déjà probablement trouvé dans les armoires de salle de bain de vos parents, inutilisés depuis 1998. Peut-être avez-vous plutôt une image de votre grand-mère, prête à aller au lit, parée de ses bigoudis.

Plusieurs années plus tard, les fameux rouleaux reviennent à l’avant-plan et ne sont plus l’objet d'une risée. Ils deviennent des alliés pour une mise en plis digne du salon. Grâce à un peu de technique et avec les bons outils, vous pourrez avoir une chevelure de rêve pour toutes vos sorties, parole de coiffeurs.

Ces rouleaux autoagrippants de différentes grosseurs se retrouvent donc dans le panier virtuel de plusieurs utilisatrices de TikTok qui désirent reproduire un look vavavoum et glamour. Le lot est vendu 22$ pour 24 rouleaux.

Courtoisie

Pour une tenue solide sur la tête, il est conseillé d’y appliquer des pinces crocodiles.

Lot de 24 pinces crocodiles - 9$ sur Amazon

Le plus beau dans cette technique est que, pendant que les rouleaux reposent dans votre chevelure, vous pouvez retourner à vos occupations sans souci. Après le temps de pause, appliquez du fixatif pour assurer la tenue des boucles au courant de la journée. Vous pourrez en vaporiser davantage lorsque tous les rouleaux seront enlevés.

Fixatif Elnett de L'Oréal Paris - 9$ sur Amazon

À vous de jouer!

