Billie Eilish vient-elle de faire son «coming out» sur Instagram?

La méga star au style décalé et à la voix unique a publié une story laissant place à un grand questionnement de son public sur sa sexualité.

Très tôt ce vendredi, Billie Eilish a publié une suite de stories comme elle a l'habitude de le faire sur son compte Instagram. Elle a toutefois décidé d'y glisser un détail qui n'échappe pas.

Instagram / Billie Eilish

Dans un selfie rapproché de son visage et des plus sombres, Billie a ajouté «Gay and tired» (Gay et fatiguée) sur ses joues. Une manière de provoquer ses abonnés ou l'affirmation de l'orientation sexuelle de l'interprète de What Was I Made For?

Bien que personne n'ose encore l'affirmer, plusieurs de ses fans croient qu'il s'agit bel et bien d'une annonce digne de Billie pour enfin répondre à la question. Ce n'est pas la première fois qu'il y a du bruit autour des préférences sexuelles de Billie depuis les derniers mois et la star a souvent montré son appui à la communauté LGBTQA+ lors de ses concerts.

Celle qui révèle une 3e fragrance, EILISH NO.3, a fait cet été une session de questions et réponses avec ses 110 millions d'abonnés, tous curieux d'en apprendre plus sur elle. La chanteuse s'est fait demander qui était son crush célébrité, ce à quoi Billie a répondu par une photo en noir et blanc de Maya Hawke, actrice de Stanger Things.

Elle a également reçu la question «Fruity?», indiquant les préférences sexuelles, et Billie a répondu par une image incluant une grande variété de fruits colorés.

Plusieurs fans, surtout des Gen Z, ont décelé dans ces deux réponses que Billie donnait un indice sur sa sexualité. Vient-elle de donner la réponse qui vient clarifier le tout? Plusieurs Tiktokeurs fans de la chanteuse croient que oui.

La jeune femme qui aura 22 ans le 18 décembre prochain a auparavant été en couple avec Jesse Rutherford, de dix ans son aîné. La relation controversée a duré 7 mois, se terminant en mai 2023.

Cette annonce de Billie peut certainement être inspirante pour toute personne désirant s'affirmer!

