Billie Eilish dévoile un ÉNORME nouveau tatouage dans le dos qui fait jaser

La chanteuse a publié un carrousel Instagram chaotique comme elle seule sait si bien le faire, insérant au passage une photo de sa séance de tatouage.

Il y a un mois, à la fin de septembre, Billie Eilish publiait sur son compte Instagram une photo faisant énormément jaser, où on voit la star de dos, tuque et casquette sur la tête, arborant une encre semblant toute fraîche montant vers sa nuque et sa chevelure rouge et noire.

Enfin, elle a révélé ce gros projet de tatouage dans un nouveau carrousel rempli de clichés éclectiques.

Sur la photo prise à la volée, on peut reconnaître le dos cambré de Billie sur le lit de tatouage avec un énorme tatouage longeant sa colonne vertébrale.

Instagram / Billie EIlish

Le traçage des lignes noires rappelle légèrement des motifs d'écorces d'arbres sur le dos de l'artiste de 21 ans. L'art abstrait et qui pourrait rappeler la science-fiction est plutôt populaire en ce moment chez les célébrités internationales au style décalé, dont Billie qui l'arbore à merveille.

Cette nouvelle encre est loin d'être une première expérience pour l'interprète de What was I made for?. En mai 2021, Billie avait révélé un tatouage de dragon sur sa hanche droite descendant jusqu'à sa cuisse.

Elle a aussi surpris ses fans avec un tatouage bien voyant sur son poignet en octobre 2021 représentant des nymphes.

La collection de tatouages de Billie fascine assurément les internautes. La chanteuse a de l'aplomb!

