Une photo de Billie Eilish en bikini fait réagir la toile

Partager







Parlez-en en bien, parlez-en en mal, Billie Eilish fait souvent grouiller la toile par ses photos. Cette fois-ci, c'est en bikini qu'elle fait réagir.

• À lire aussi: Les bijoux singuliers de Billie Eilish nous laissent sceptiques

• À lire aussi: C'est fini entre Billie Eilish et son amoureux 10 ans plus vieux

C'est son amie Annabel Zimmer qui a publié un carrousel où on voit Billie profiter d'une journée ensoleillée en maillot de bain.

Sur le quatrième cliché du carrousel, Billie est posée de la poitrine à la tête, dévoilant un tatouage entre les seins, encre qu'elle a fait faire après ses cinq victoires aux Grammy Awards.

Billie a simplement commenté la publication de son amie avec l'émoji de singe, mains devant les yeux. Rapidement, la section commentaires a été prise d'assaut par les fans en délire de la chanteuse qui a attiré plus de 7 400 mentions «j'aime» avec ce simple émoticône.

La communauté de fans de Billie s'est ruée pour l'innonder d'amour et mentionner qu'elle semblait heureuse sous le soleil. Certains commentaires, plus troublants cette fois-ci, appellent Billie «mommy» et plusieurs mentionnent aussi à quel point elle est sexy.

Qu'elle porte des couches de vêtements ou un simple bikini, Billie Eilish est sur toutes les lèvres.

À VOIR: Sophie Nélisse ose le bikini style lingerie au Portugal