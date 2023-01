Billie Eilish se dévoile dans une robe en satin de type lingerie

Partager







La chanteuse Billie Eilish a improvisé une séance photo, tout de noir vêtue, dans une robe de satin plutôt sexy.

Chevelure noir de jais, jambes gainées d'une paire de collants Gucci, sandales à talons hauts noirs et accessoires éclectiques, Billie s'est amusée à prendre quelques clichés qu'elle a ensuite publiés sur Instagram.

La chanteuse incarne parfaitement le style gothique-punk dans cette longue robe de satin style nuisette qu'elle porte sur de la lingerie de dentelle noire, élément principal de son look.

Pour le maquillage, Billie a opté pour quelque chose de très naturel, qui laisse ressortir ses yeux verts et quelques taches de rousseur.

Depuis le début de 2023, Billie, fidèle à elle-même, s'amuse avec le style et nous en fait part à travers ses publications Instagram. On a pu la voir dans une campagne du Vogue au tout début du mois de janvier, puis quelques jours plus tard, dans un style preppy à la touche Billie.

On attend avec impatience les prochains looks de la musicienne desquels s'inspirer!

