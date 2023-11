Billie Eilish se transforme en véritable icône Gucci dans un ensemble monochrome à l’effigie de la marque

Partager







La popstar qui connaît une ascension fulgurante dans le domaine musical se voit également être le nouveau visage de la prestigieuse marque Gucci.

• À lire aussi: Billie Eilish dévoile un ÉNORME nouveau tatouage dans le dos qui fait jaser

• À lire aussi: Billie Eilish ose une version controversée de cette populaire marque de chaussures

• À lire aussi: Billie Eilish serait visée par son ex dans une nouvelle chanson

Courant les diverses scènes à l’international, la chanteuse qui émut son public à tous coups avec ses compositions touchantes aime également semer la controverse en sortant des codes vestimentaires dictés par la société.

Repoussant les limites de ce qui est considéré comme «acceptable», la jeune femme ose des looks excentriques qui créent son unicité. Qu’elle s’exprime par ses vêtements audacieux ou par sa nouvelle couleur de cheveux, celle-ci sait faire jaser.

La personnalité de Billie a su plaire à la compagnie de renom Gucci. La star est ainsi devenue un véritable emblème pour la populaire marque.

Arborant du Gucci de la tête aux pieds dans une série de photos léchées, cette dernière a piqué la curiosité chez ses fans, avides de connaître la nature de cette association avec l’entreprise réputée.

L’interpète de What Was I Made For? a vite fait comprendre qu’il s’agissait d’une collaboration pour un sac à main bien spécial.

La compagnie a expliqué la participation de la vedette en légende d’une vidéo publiée sur Instagram. «Avec Billie Eilish, une nouvelle campagne présente le premier sac à main de la Maison confectionné en Demetra, le matériau innovant sans animaux de Gucci fabriqué à l’interne avec 75% de matières premières d'origine végétale.»

Invitée d’honneur au Los Angeles County Museum of Art (LACMA) ART+FILM gala présenté par Gucci, l’égérie de la marque s’est révélée dans un ensemble iconique signé par nul autre que la maison-mère.

Toute de noir vêtue, Billie portait avec classe une longue tenue chic, mais confortable qui couvrait même ses souliers, mettant à l’avant-plan le logo Gucci. Le collet en velours avec diamants couronne le tout d’une touche distinguée.

Avec ses lunettes soleil, son foulard brillant apposé dans ses cheveux sans toutefois cacher ses mèches rouges et son fameux sac à main, elle était tout feu tout flamme pour présenter l’accessoire hyper convoité.

Ayant été photographiée sous tous ses plus beaux angles, Billie nous prouve encore une fois qu’elle est une véritable icône de mode!

• À lire aussi: Billie Eilish crée la controverse dans une séance photo sans pantalon

• À lire aussi: Une photo de Billie Eilish en bikini fait réagir la toile

• À lire aussi: Billie Eilish vit un deuil important

À VOIR: Dua Lipa dévoile ses fesses dans un microbikini qui ne couvre que le minimum