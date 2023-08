Billie Eilish serait visée par son ex dans une nouvelle chanson

Partager







Y a-t-il chicane à l'horizon pour Billie Eilish et son ancien copain Jesse Rutherford? Les fans se posent la question après la sortie d'un album de Jesse.

• À lire aussi: Billie Eilish dévoile sa nouvelle chevelure de feu sur scène à Osheaga

• À lire aussi: Billie Eilish crée la controverse dans une séance photo sans pantalon

Au moment des premiers émois du couple de chanteurs Eilish-Rutherford en octobre 2022, le public avait réagi fortement à la différence d'âge de 10 ans entre Billie et Jesse, mais tous les deux assuraient que c'était l'amour fou.

Le couple a fait allusion plusieurs fois à cette différence d'âge en se moquant de l'opinion publique, notamment en se déguisant en bébé pour Billie et en vieillard pour Jesse à la fête d'Halloween 2022. Huit mois plus tard, en mai dernier, leur histoire était terminée.

C'est pourquoi une nouvelle chanson de Jesse, POV, attire l'attention pour des paroles qui suggèrent qu'il adresse sa relation avec Billie et les spéculations qu'ont eu les fans lorsqu'ils se sont mis en couple. Sur TikTok, les théories d'admirateurs de Billie furieux contre Jesse vont de plus belle sur la signification des paroles.

Dans la chanson de l'album &ONE, on peut entendre « Elle m'écoute depuis 2013 / je said qu'elle a des daddy issues, bienvenue dans la famille ». Dans cette ritournelle, plusieurs références sont faites à propos d'être «bébé», ce qui pointe fortement vers la différence d'âge critiquée entre Jesse et Billie.

Une autre chanson fait mention, plus directement cette fois, à la méga star. Dans Turn Heel, Billie Eilish est nommée en faisant référence aux lois de l'attraction malgré qu'elle n'avait que 21 ans lorsque la relation a débuté, en 2022.

Les fans ne sont pas particulièrement enchantés des paroles de Jesse Rutherford, mais Billie n'est peut-être pas du même avis. Récemment, celle-ci a répondu à un fan demandant où en était-elle avec le chanteur, en story Instagram.

Instagram / Billie Eilish

La jeune femme a simplement répondu que tous les deux étaient de très très bons amis, pour toujours. Les paroles des chansons de Jesse n'ont peut-être pour but que d'affoler les admirateurs de Billie Eilish!

À VOIR AUSSI: Fraîchement célibataire, Camila Cabello pose sensuellement en nuisette