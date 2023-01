Billie Eilish terrifiée par un fan qui s'introduit chez elle

Partager







La chanteuse Billie Eilish a déposé une demande d’éloignement contre Christopher Anderson, qui, selon elle, s’est introduit plusieurs fois par effraction dans la maison de sa famille.

Dans des documents obtenus par TMZ, le père de l’interprète de Happier Than Ever, Patrick O’Connell, a affirmé que l'individu était venu sans y être invité dans leur résidence de Los Angeles à plusieurs reprises depuis décembre 2022, déclarant son amour pour la chanteuse et demandant à la rencontrer. Billie Eilish a confié qu’avec sa famille, ils avaient appelé la police cinq fois et déposé des mains courantes pour les incidents.

A cause du comportement de ce fan, Billie Eilish affirme souffrir d' « anxiété, de peur et de détresse émotionnelle substantielles » pour sa propre sécurité ainsi que celle de sa famille. Elle ajoute qu’elle ne se se sentait plus à l’aise de rendre visite à sa famille sachant Christopher Anderson dans les parages.

La demande d'éloignement temporaire vise à protéger Billie Eilish, ainsi que son frère Finneas, et leurs parents, Patrick O’Connell et Maggie Baird.

La police a répondu à un appel au domicile des parents de la star en janvier après qu’un intrus ait été aperçu en train d’escalader leur clôture, rapporte Page Six. En 2020, Billie Eilish a obtenu une ordonnance d'éloignement de trois ans pour la protéger d'un certain Prenell Rousseau, après avoir allégué qu’il était apparu à plusieurs reprises sans y être invité chez elle à Los Angeles. Son adresse personnelle avait déjà été divulguée en ligne, avait-elle confié à Rolling Stone et cela avait été une « expérience traumatisante ».

