Vous pouvez danser toute la nuit à cette nouvelle discothèque dans Saint-Roch

Si vous vous ennuyez des virées nocturnes où vous dansiez sans lendemain et où le rythme est enflammé, La Boîte de Nuit, nouvelle discothèque du quartier Saint-Roch, est faite pour vous.

La Boîte de Nuit a été inaugurée récemment et vous pouvez retrouver une ambiance digne des années folles de la Grande-Allée. L'établissement pouvant accueillir entre 300 et 350 personnes est situé dans les anciens locaux du Shaker Saint-Joseph.

Avec cette nouvelle place pour danser vient également une belle vitrine pour les DJ québécois. Chaque semaine, des DJ d'ici et d'ailleurs feront vibrer les locaux de la rue Saint-Joseph Est.

Un peu plus loin, avec une entrée individuelle, on retrouve un salon privé à l'ambiance un peu plus détendue. L'offre de consommation est uniquement pour des boissons.

C'est un retour à l'âme pure d'une discothèque. La tenue soignée est également demandée, c'est le temps de sortir de notre linge mou.

La Boîte de Nuit ouvre ses portes les jeudis, vendredis et samedis de 21h à 3h. Pour une soirée enflammée entre amis, c'est la nouvelle place où aller!

La Boîte de Nuit

226, rue Saint-Joseph Est, Québec

