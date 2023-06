Bouleversée, Elisabeth Rioux se questionne sur sa place dans la vie de sa fille Wolfie

Partager







Quelques jours après la fête des Pères, la jeune maman lance un cri du coeur sur Instagram, s’ouvrant sur son rôle de mère monoparentale.

Elisabeth Rioux élève seule sa petite fille, faisant de son mieux pour lui offrir tout ce dont elle a besoin. Toutefois, l’influenceuse a pris le temps de se poser pour réfléchir à la place qu’elle est tenue de prendre dans la vie de Wolfie. Doit-elle à la fois porter le chapeau de mère et de père? Celle-ci sonde ses 1.5 million d’abonnés.

Accompagnant deux mignonnes photos, la réflexion de l’entrepreneure va comme suit: «Je sais que je suis en retard, mais ça fait 2 jours que j’essaie de trouver les bons mots pour décrire ‘’la fête des Pères’’ et je suis tellement confuse sur mes sentiments autour de ça.»

Elisabeth poursuit en se rappelant la relation qu’elle a, pour sa part, avec son papa.

«D’un côté, j’ai la meilleure famille au monde, j’ai eu la chance d’avoir un père incroyable qui a toujours été une véritable inspiration, il a toujours mis ses filles en premier et il était extrêmement présent. Si vous me connaissez bien, vous savez que je suis une personne extrêmement axée sur la famille, je travaille avec ma famille tous les jours et j’ai la chance de voir mes parents tous les jours, nous sommes une famille très proche (mon père sort toujours mes poubelles même si nous ne vivons plus dans la même maison. 😭😂)»

La jeune femme se questionne ensuite sur les besoins de sa fille. Est-ce que Wolfie est consciente qu’elle est éduquée par un seul parent? Ressent-elle un manque à combler?

«Mais d’un autre côté, Wolfie n’a pas ça et je ne peux pas vraiment savoir ce qu’elle ressent. Le sait-elle? Se demande-t-elle? Considère-t-elle quelqu’un dans sa vie comme une figure paternelle? Suis-je censée être sa figure paternelle?»

Elisabeth conclut en toute transparence, demandant l’avis des personnes qui ont vécu une situation familière similaire. Qu’ont-ils ressenti pendant leur jeunesse? Que ressentent-ils toujours?

«Je suis tellement perdue quand il s’agit de ça et je ne savais pas vraiment quoi dire à ce sujet... Je me sens très impuissante en ce moment. Si quelqu’un a vécu une expérience comme celle-ci et souhaite apporter son opinion ou ses conseils, je serais très heureuse de vous lire. ❤️‍🩹 Je souhaite vraiment juste mieux comprendre Wolfie et faire le meilleur pour elle. 🤞🏽»

La section «commentaires» sous sa publication regorge de partages touchants de gens qui ont vécu une expérience semblable. Ceux-ci la rassurent en expliquant comment ils ont eu une enfance merveilleuse, tout en ayant été élevés par une seule personne.

Ils ajoutent: «L’enfant n’a point besoin d’une autre figure parentale lorsqu’un seul parent se dévoue corps et âme pour lui montrer la vie... On ne peut pas manquer ce qu’on ne connaît pas!»

«Tu es ce qu’il y a de plus constant dans sa vie et peu importe les questionnements, elle sait qu’elle pourra toujours se référer à toi comme sa maman qui a tout fait pour elle.»

Cette dernière a ensuite publié une story pour remercier ses abonnés: «J’ai vraiment la meilleure communauté. Merci d’être toujours là!»

On envoie beaucoup de douceur à Elisabeth, qui semble exceller dans son rôle de maman, entièrement dédiée au bonheur de Wolfie!

