Voici tout ce qu'on sait sur Bridgerton saison 3

Après une première saison sur la vie amoureuse de Daphné, puis une seconde sur Anthony, on va continuer d’explorer la famille Bridgerton pour (au moins) 2 autres saisons.

En effet, la populaire série basée sur les romans du même nom ne sera pas terminée de si tôt. Voici donc tout ce qu’on sait sur la suite de Bridgerton, incluant l’histoire, la distribution et plus encore.

Est-ce qu’il y aura une saison 3 de Bridgerton?

Oui! En avril 2021, Netflix a annoncé que la série sur l’époque de la Régence anglaise serait de retour pour une troisième et quatrième saison.

La publication lisait comme suit : « Chers membres du Ton. Il semblerait que j’ai une annonce très spéciale. Bridgerton sera de retour pour les saisons 3 et 4. Cet auteur devra se procurer plus d’encre... Sincèrement vôtre, Lady Whistledown ».

En plus de cela, le créateur de la série, Chris Van Dusen, a déjà avoué en entrevue qu'il souhaitait filmer 8 saisons de Bridgerton. Puisque la saga littéraire qui a inspiré l’émission contient 8 tomes et que la famille comprend 8 membres, il aimerait explorer toutes ces histoires.

L’histoire de Bridgerton saison 3

À date, la série a suivi l’ordre des romans de Julia Quinn. Comme les livres, la saison 1 se concentrait sur Daphné et le Duc Simon, puis le second sur Anthony et Kate.

Dans le livre 3, An Offer from a Gentleman, on suit l’histoire d’amour entre Benedict et une certaine Sophie Beckett. L’histoire s’inspire de Cendrillon, puisque Sophie a une belle-mère méchante qui l’utilise comme servante.

Par contre, le créateur de la série a mentionné vouloir explorer l’histoire entre Colin Bridgerton et Penelope Featherington. C’est plutôt le livre 4, Romancing Mister Bridgerton, qui se penche sur cette romance.

Rien n’a été confirmé, mais dans tous les cas, on aura droit aux histoires de Benedict et Colin, reste à savoir dans quel ordre!

Les acteurs de Bridgerton saison 3

On risque de voir Luke Thompson dans le rôle Benedict, et/ou Luke Newton dans celui de Colin. On s’attend aussi à revoir Phoebe Dynevor (Daphne), Jonathan Bailey (Anthony), Claudia Jessie (Eloise), et Nicola Coughlin (Penelope).

Par contre, difficile de prédire si Simone Ashley et Charithra Chandran seront de retour dans les rôles des sœurs Sharma.

La date de sortie de Bridgerton saison 3

Le tournage n’est pas encore débuté pour la troisième saison, alors difficile de prédire une date de sortie. L’attente fut d’environ 1 an et demi entre les saisons 1 et 2, mais celle-ci fut rallongée à cause de la pandémie. On pourrait donc s’attendre à voir la saison 3 au début de 2023 peut-être?

On va suivre le tout de très près! À noter que cet article sera mis à jour au fur et à mesure qu’on en saura plus sur Bridgerton saison 3.

