Dua Lipa dicte le retour de cette séparation des années 2000

Après un combat pour le retour de la séparation de côté, la reine de l'avant-garde Dua Lipa mène un autre débat, celui de la séparation en zigzag.

Avant-garde ou retour en arrière, on peut se questionner longtemps. Toutefois, la chanteuse derrière Levitating prouve encore une fois qu'on peut s'amuser avec des modes du passé. La chanteuse et son équipe puisent sans cesse inspiration dans les années 2000. Cette fois-ci, c'est en arborant la séparation zig-zag que Dua fait sensation.

Avant de passer dans le camps des blondes, Bella Hadid a elle aussi arboré la séparation zig zag quelques fois, dont lors d'une campagne de haute couture.

La séparation des cheveux en zig zag peut être portée plus marquée, avec un sillon très serré, ou plus en subtilité avec de plus grandes sections de cheveux entre chaque zig zag. Vous pouvez adapter la coiffure à vos humeurs et les différentes coiffures que vous aurez envie d'essayer. La séparation est un bon moyen de s'amuser.

Pour obtenir une séparation zigzag digne des années 2000, vos alliés seront un peigne à tige fine et du gel ou un fixatif pour tenir le tout en place. Avec le peigne, tracer le sillon que vous désirez obtenir et éliminez les frisottis avec le gel pour mettre en valeur votre séparation audacieuse.

Voici de bons produits à se procurer pour obtenir le look:

