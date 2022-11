20 cadeaux de Noël pour femmes parfaits à offrir cette année

Partager







Les femmes autour de vous seront choyées avec les suggestions cadeaux proposées. Voici un guide pour gâter votre copine, votre mère, votre soeur, ou toute autre personne qui vous est chère à Noël!

On se casse la tête année après année pour faire plaisir à travers des petites attentions bien emballées. Cette année, vous déposerez les cadeaux les plus appréciés sous le sapin.

Voici 20 cadeaux à offrir aux femmes de votre vie pour Noël.

1. Ensemble de soins de la peau les plus recherchés - 65$ Sephora

Offrir un moment de self care est toujours une bonne idée. Les produits les plus recherchés en la matière chez Sephora feront le travail en plus de faire découvrir différentes marques renommées.

2. Bob façon fourrure - 42$ Simons

Ce chapeau donnera envie d'aller dehors, car il garde au chaud tout en promettant un incroyable style.

3. Roman Jamais Plus de Colleen Hoover - 12,95$ QUB livre

Si vous avez une lectrice influencée par TikTok dans votre vie, ce livre est assurément dans sa liste de romans à dévorer. Jamais Plus est la version francophone du romand It Ends With Us, rendu populaire par le fameux #Booktok.

4. Étui à téléphone portable Wizard - 39.95$ KaseMe Design

Même les moldus ont droit à leur parcelle de magie avec cet étui représentant des éléments clés du monde des sorciers. L'étui est offert pour différents types de téléphones.

5. Coffre à bijoux carré - 29,95$ Dynamite

Ce coffre à bijoux à fermeture éclair est parfait pour les voyageuses stylées et celles qui aiment déposer précieusement leurs accessoires à leur place après leur journée.

6. Friteuse à air Ninja - 100$ Amazon

La friteuse à air a eu son moment de gloire dans les dernières années et l'engouement ne s'essouffle pas pour l'appareil de cuisine. Certaines personnes n'utilisent presque plus leurs autres électroménagers pour préparer des plats savoureux. Ça sera un succès!

7. Montre Perry avec bracelet noir Coach - 180$ La Baie

L'élégance de cette montre Coach est sans contredit un attrape l'oeil pour se démarquer. Les montres seront toujours des accessoires intemporels et des cadeaux exceptionnels.

8. Casque d'écoute rosegold Tuyino - 36$ Amazon

Un casque d'écoute sans fil parfait pour écouter musique, podcasts et vidéos sans s'emmêler dans un cordon. De plus, la couleur vitaminée ajoute un je-ne-sais-quoi qui sera apprécié.

9. Sac fourre-tout pour ordinateur portable - 67$ Amazon

L'accessoire ultime pour tout transporter de manière sécuritaire. Ce sac fourre-tout est suffisamment grand pour un ordinateur portable et vos effets personnels, qui seront protégés par une fermeture éclair. Parfait pour celle qui désire trimballer ses appareils électroniques avec style.

10. Brosse chauffante lissante et sèche-cheveux Dr Knot de Conair - 46$ Amazon

La brosse chauffante lissante diminue de beaucoup le temps de préparation, génial pour la routine du matin! Les cheveux sont soyeux, brillants et les cheveux sont mieux domptés. La base fait aussi sèche-cheveux, on aime sa versatilité.

11. Paire de gants cuir et sherpa - 59$ Simons

Des gants de qualité doux et chauds seront toujours accueillis à bras ouverts pour les hivers d'ici. Un cadeau utile et stylé.

12. Pyjama en satin charmeuse - 80$ NordStrom

Un pyjama au confort inégalé pour la maison et assez chic pour être porté en public avec une sublime paire de chaussures et des accessoires.

13. Ensemble de rouleau en cristal pour le visage - 45$ Sephora

Cet ensemble de rouleaux est un pas de plus vers le bien-être personnel qu'on souhaite à tout le monde. Prendre du temps pour soi à travers des gestes quotidiens de massage du visage sera assurément bienvenu.

14. Le coffret-cadeau Spa et Relaxation - 90$ Coffret Prestige

Offrir une expérience à l'un des nombreux spas proposés dans ce coffret-cadeau vous vaudra mille mercis.

15. Trousse de 4 ensembles à cocktails tropicaux - 97$ The Cocktail Box

Ces ensembles à cocktails ne demandent que l'ajout des alcools pour transporter quiconque vers une destination soleil. Chaque ensemble donne 3 cocktails et est composé d'ingrédients de haute qualité.

16. Casse-tête 1000 morceaux Van Huysum - 25$ Indigo

Les casse-têtes sont des moyens exquis de se libérer la tête et prendre un temps pour soi. Il en existe de magnifiques qui valent même la peine d'être encadrés par la suite.

17. Machine à eau pétillante Soda Stream - 135$ Amazon

Il y a toujours un engouement pour cette populaire machine à eau pétillante maison. Offrez la possibilité de faire soi-même des boissons effervescentes à celles qui semblent ne boire que ça!

18. Couverture réversible 3-en-1 - en rabais à 60$ Linen Chest

Cette couverture fait également robe de chambre et jeté se mariant bien dans tous les décors. C'est le cadeau qui ne quittera plus les frileuses.

19. Diffuseur à roseaux Cyprès bleu et Neige - 77$ Sephora

Une odeur chaude et épicée en un diffuseur chic parfait pour créer une ambiance chaleureuse à la maison.

20. Collier à pendentif de lettre One in a Million de Kate Spade NY - 68$ La Baie

Un pendentif lettré minimaliste aura le tour d'élever les looks quotidiens de la personne à qui vous offrirez ce cadeau.

