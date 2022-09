«The Voice»: Camila Cabello crée un malaise à cause de son ex, Shawn Mendes

Partager







Une audition à l'aveugle a donné lieu à un drôle de moment alors que tous les juges se sont retournés pour le concurrent, sauf Camila.

Performer à l'aveugle devant quatre chanteurs de renom est tout un défi. Un participant de l'émission The Voice aux États-Unis a décidé de chanter une pièce de Shawn Mendes, même si Camila Cabello fait partie des quatre coachs de la saison. Audacieux!

Au moment où les premières notes de la chanson Mercy de Shawn Mendes se font entendre, Camila s'exclame « Est-ce que c'est mon...Est-ce c'est Shawn derrière nous? »

Mais ce n'est pas là le plus grand malaise. Après que trois juge sur quatre se soient retournés, Camila explique au participant, Tanner Howe, qu'elle avait trop l'impression de reconnaître Shawn dans le style du chanteur. Elle lui lance « Je pensais que c'était Shawn! » et elle poursuit, « La raison pourquoi je ne me suis pas retournée est que tu sonnes un peu trop comme lui. Évidemment, il a une superbe voix. J'adore cette chanson mais je suis curieuse de voir quel coach tu choisiras pour te distinguer dans tout ça. »

Le participant répond alors qu'il est content d'entendre ce qu'elle avait à dire et qu'il a beaucoup été influencé par l'ex-copain de Camila. «Je me vois dans cette voie.», faisant référence au style de Shawn.

C'est là que Camila lance une réplique qui met tout le monde mal à l'aise. La chanteuse de Havana rigole en disant qu'elle a été très loin dans cette voie, évoquant la relation intime entre Shawn et Camila.

Les juges ont ri, reprenant même sa blague à leur avantage pour inviter le participant dans leur équipe. John Legend, coach lui aussi, a répliqué à la blague que Camila tentait probablement de créer les plus gros malaises possibles lors des tournages.

Shawn Mendes et Camila Cabello ont vécu une relation de deux ans avant de se séparer en novembre 2021. Camila serait dans une relation plus récemment avec l'homme d'affaires Austin Kevitch depuis août.

Un drôle de moment de télévision.

