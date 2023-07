Camila Cabello photographiée complètement nue dans l'eau à Porto Rico

Partager







Quelques mois après avoir tenté de raviver la flamme avec Shawn Mendes sans succès, Camila Cabello est plus libérée que jamais et ça paraît.

La jeune femme s'est baignée dans son plus simple appareil lors d'un séjour dans l'île des Caraïbes et le tout a été croqué sur le vif.

L'interprète de Bam Bam a caché ses attributs par des emojis de papillons dans le premier cliché du carrousel et est posée de manière bien stratégique dans la cinquième photo, toujours dans l'eau.

En légende, la bombe cubaine a inscrit, dans sa langue originelle: «ll a raison, on est bien put***. Je t'aime Puerto Rico. Bientôt de retour en studio puisque j'ai un album à terminer.»

Camila reviendra en force de ce séjour paradisiaque. Dans les derniers jours, la chanteuse a également offert un superbe look, adoptant la tendance du moment, le boob-window. Elle s'est présentée dans une robe de satin noir pour la remise de prix Premios Juventud, décernés aux vedettes latino-américaines.

On adore la latina dans tous ses looks et sa sensualité. On se demande toutefois qui a bien pu tenir la caméra pour que Camila se laisse aller à la nudité!

