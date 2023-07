Camila Cabello s’éclate en sous-vêtement de dentelle à Paris

Partager







Camila Cabello a publié des looks à couper le souffle lors de son récent séjour dans la Ville Lumière. La bombe cubaine l'a prouvé trois fois plutôt qu'une avec des tenues qui font rêver et, qui plus est, sont osées.

Après une séance boudoir dans une robe nuisette à New York, Camila en a remis avec des clichés en petite culotte blanche à détails de dentelle.

Ajoutant simplement un t-shirt bleu minuit à l'effigie de Paris, un veston noir et une casquette assortie à la culotte, Camilla joue les ingénues et est particulièrement pétillante.

La publication a même fait réagir la reine d'Instagram, Selena Gomez, qui a répondu un «Ok mama» bien senti.

Instagram/ Camila Cabello

Durant son passage en sol français, Camila a présenté des looks sexy aux tendances actuelles, dont ce classique chemisier blanc assorti à une minijupe chic et des flâneurs Prada.

Elle a aussi laissé plusieurs personnes sans voix dans cette pièce de Haute Couture Iris van Herpen toute en transparence, rappelant un léger et coloré papillon.

Camila ne cesse de nous surprendre avec ses récentes publications. On a déjà hâte à la prochaine.

