Camila Mendes expose lascivement sa silhouette dans une robe déchirée

Partager







Plus de peau dévoilée, plus de plaisir: voilà le leitmotiv de l’actrice qui a franchi le tapis rouge des CFDA Awards dans une robe ayant plus de trous que de tissu.

• À lire aussi: Camila Mendes et Sydney Sweeney révèlent leur popotin au grand jour sur Instagram

• À lire aussi: Camila Mendes expose ses abdos et ses mamelons dans un ensemble blanc immaculé

• À lire aussi: Les acteurs de vos séries préférées sont réunis sur cette photo

Camila Mendes a fait sensation lors de cette soirée prestigieuse en exposant élégamment sa silhouette de rêve dans une robe des plus révélatrices.

Celle qui a attiré tous les regards en faisant preuve d’une confiance inébranlable a démontré sa capacité à allier classe et sensualité de manière impressionnante.

Sa robe noire a mis en valeur ses courbes gracieuses et le filet permettait d’entrevoir ses sous-vêtements en cuir. Camila avait tout d’une dominatrice dans cet ensemble à la fois sophistiqué et sexy.

Cette dernière a osé des bottes de motard, chose qu’elle n’aurait jamais cru faire de sa vie, a-t-elle confié en légende sous sa publication sur Instagram. «Je n’aurais jamais pensé marcher sur un tapis avec des bottes de moto en tant que fille de 5 pieds 2 pouces, mais j’ai adoré chaque minute de cette expérience.»

La jeune femme a couronné sa tenue unique d’un sac à main signé Coach. Comme l’ensemble de l’œuvre était plutôt sombre, Camila a opté pour une mise en beauté claire et douce grâce à ses produits favoris de la marque de renom Armani Beauty.

Celle qui incarne Veronica Lodge dans la série Riverdale n’était pas la seule à avoir fait tourner les têtes aux CFDA Awards. En effet, les stars Emma Chamberlain, Vanessa Hudgens et Dove Cameron avaient également leur mot à dire avec des looks impressionnants et très chics.

Cependant, Camila a incontestablement marqué cette soirée d’un sceau d’élégance tout en se la coulant douce telle une véritable femme fatale. On salue son audace!

• À lire aussi: Camila Mendes est la dernière célébrité à adopter la tendance sans pantalon

• À lire aussi: Karl Walcott fait une confession choquante sur les acteurs de la série «Riverdale»

• À lire aussi: Voici l'évolution des acteurs de «Riverdale» de la première à la dernière saison

À VOIR: Ludivine Reding porte une robe déchirée et saillante qui ne passe pas inaperçue