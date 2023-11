Cassandra Bouchard avait été sélectionnée pour faire partie de cette populaire téléréalité

Partager







L’influenceuse a fait une révélation choquante au podcast Entre Elle&Lui, avouant que l’univers de la téléréalité aurait pu croiser son parcours de vie. Et son copain aussi!

La nouvelle maman s’est confiée aux animateurs Anne-Marie Ménard et Frank Forest, dévoilant une nouvelle inattendue. Celle qui a un grand auditoire sur les réseaux sociaux, dont une communauté de 164 000 abonnés sur Instagram, avait été choisie pour faire partie d’une saison d’Occupation Double.

À ce moment, Cassandra Bouchard et Cédric Lemieux ne formaient plus un couple. Avant de se retrouver et de se lancer dans une aventure de parentalité, ceux-ci ont vécu une situation hors du commun.

Lors d’une discussion à cœur ouvert avec son copain, les amoureux ont répondu franchement à l’animatrice lorsqu’elle a commencé la conversation avec une question tranchante: «Cédric, tu avais fait les auditions d’OD?»

Ce dernier a fait un signe de l’affirmative. «J’ai fait les auditions parce que j’étais triste. Je me suis rendu jusqu’au bout, et là un moment donné Cass m’appelle et elle fait: hey, faut vraiment que je te dise de quoi. J’ai dit: on est plus ensemble, qu’est-ce que tu veux me dire de secret tant que ça? Elle me dit: ben, je pense que je vais faire OD.»

Cassandra a rétorqué en ajoutant un détail important, encore méconnu des gens qui la suivent depuis plusieurs années. «J’étais censée faire OD, à ce moment-là. On m’avait rappelée et tout là!»

Son copain a poursuivi en montant le ton. «La prod, clairement qu’ils ont su, et qu’ils ont fait genre: oh Ced est là, ils ont appelé Cass pour qu’elle rentre dans le show.»

La jeune femme a déclaré qu’elle avait su entre les branches que Cédric avait fait les auditions, mais qu’elle n’est, encore à ce jour, pas 100% sûre que l’objectif de la production de cette téléréalité était de semer la pagaille.

Pour leur part, les animateurs du balado n’en revenaient pas. Une bisbille a été créée entre les ex sans même avoir eu à entrer dans les maisons de l’émission!

Mais au moins, dans l’histoire, tout est bien qui finit bien! Cassandra et Cédric se sont retrouvés et ont mis au monde leur petite Ozie chérie.

Les tourtereaux semblent plus heureux que jamais et cette péripétie les a clairement rendus plus forts.

On leur souhaite encore de nombreuses années de bonheur ensemble.

