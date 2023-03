Cassandra Bouchard et son conjoint annoncent une grande nouvelle

Partager







La créatrice de contenu et son conjoint passent à une nouvelle étape de leur vie alors qu'ils seront bientôt parents.

• À lire aussi: Cassandra Bouchard dévoile le sexe de son premier enfant

• À lire aussi: Cassandra Bouchard et son amoureux Cédric annoncent une excellente nouvelle

C'est dimanche sur sa page Instagram que l'influenceuse et future maman a publié des images de sa nouvelle demeure après plusieurs semaines de recherches.

«ON A LES CLÉS DE NOTRE MAISON! Cédric et moi avons acheté notre première maison ensemble, c’est complètement IRRÉEL! Une maison qui dégage l’amour et la douceur, une maison qui accueillera maintenant notre toute petite famille. Après tout, je suis tellement émue de voir où la vie nous amène. On attend une petite fille, on a maintenant notre propre toit pour pouvoir l’accueillir et nous sommes plus amoureux que jamais. Je suis reconnaissante et tellement, tellement heureuse! Merci à la vie, pour toutes les belles surprises et les rêves que je coche l’un après l’autre depuis les dernières années. Je ressens que c’est le début de quelque chose de différent, quelque chose de magnifique.»

Un peu plus loin dans sa publication, Cassandra a inclus une anecdote sur Cédric qui a bien fait rire ses abonnés. « Ps : la journée même qu’on a reçu nos clés, j’ai dit à Ced " là essaye dont de ne pas la perdre celle-là "... La journée même c’était finito il avait déjà perdu sa clé et je niaise même pas. Aidez-le quelqu’un haha ».

La créatrice de contenu a documenté les différentes étapes du processus d'achat de la première propriété du couple dans une vidéo Youtube il y a un peu plus d'un mois.

Cassandra et Cédric quittent donc officiellement la ville de Montréal. Les amoureux ont annoncé qu'ils allaient devenir parents en décembre dernier. Leur petite fille est attendue en juin prochain.

On souhaite tout le bonheur du monde à Cassandra et Cédric pour cette nouvelle étape!

Cassandra et Cédric se prêtent au Couple Challenge: