Cassandra Bouchard dévoile le sexe de son premier enfant

La créatrice de contenu a révélé le sexe de son enfant quelque temps après avoir annoncé que Cédric et elle attendaient un bébé.

La séance photo pleine de joie est accompagnée d'un texte qui l'est tout autant. «C’est une FILLE!!!!! Et oui, c’est une petite madame qui se joindra à nous pour le mois de juin! Son sexe ne change absolument rien à tout l’amour qu’on ressent déjà pour ce petit être. La seule et unique chose qui était et à toujours été le plus important pour nous c’est que ce p’tit bébé soit en santé. C’est le cas et vous dire à quel point qu’on en est reconnaissants! C’est précieux, on est tellement heureux!»

Leur publication a été commentée par leurs amis et les abonnés qui se réjouissent de la nouvelle. Emy Lalune, Elisabeth Rioux, Emy-Jade Greaves, Catherine Francoeur et plusieurs autres ont pris un moment pour les féliciter.

C'est le 7 décembre dernier que Cassandra et Cédric ont annoncé la nouvelle de la grossesse. Au moment de l'annonce, Cassandra était enceinte de 14 semaines. L'influenceuse inclut ses abonnés dans l'évolution de sa grossesse en dévoilant ses états d'âme dans les moments plus heureux comme les plus difficiles.

Cassandra reste transparente avec sa communauté sur son rapport à son corps, qui pour elle est bouleversant. Elle a publié plusieurs textes touchants sur le sujet.

C'est donc une petite fille qui est attendue l'été prochain pour Cassandra et Cédric. On leur souhaite beaucoup de bonheur!

