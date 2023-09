Catherine Brunet révèle des détails sur la relation avec son ex, Antoine Pilon

Partager







Rencontrée récemment lors d'une entrevue avec le magazine 7 Jours, Catherine Brunet a confié que son coeur se portrait bien à la suite de sa rupture avec Antoine Pilon.

Catherine Brunet s'est confiée sur le lien qu'elle conserve avec son ancien compagnon, également comédien. «Ça fait huit mois qu'on n'est plus ensemble. Antoine et moi, on est les meilleurs amis du monde. On tourne ensemble, on joue au baseball et au hockey ensemble.»

Catherine et Antoine ont été en couple pendant huit ans avant d'officiellement mettre fin à leur relation au début de 2023.

On peut d'ailleurs voir les deux comédiens dans la série Entre deux draps. Catherine est actuellement en tournage pour un projet dont elle ne peut pas parler pour le moment. De plus, on la verra dans Détective Surprenant: La fille aux yeux de pierre sur Club illico dès le 7 décembre.

