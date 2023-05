Voici pourquoi ce blush se vend chaque minute dans le monde

Partager







L’été est à nos portes et on n’a qu’une seule envie: prendre des couleurs! Nul besoin d’une longue exposition sous le soleil pour y arriver, car on a trouvé LE fard à joues qui donne un effet bonne mine en deux temps, trois mouvements. Voici le blush en bâton à ajouter immédiatement à notre routine beauté.

En vue de la saison estivale, on range nos fards à joues en poudre et on se tourne vers le blush en bâton. En l’appliquant facilement avec nos doigts (ou un pinceau), cette option offre un résultat des plus naturels. Notre allié beauté qui retient notre attention est le populaire blush «Lip + Cheek» de la marque Milk Makeup.

Ce fard à joues crémeux est adulé de tous: ce n’est pas pour rien qu’il se vend toutes les minutes dans le monde! Ce blush est le meilleur vendeur chez Milk Makeup pour une raison toute simple: il s’agit d’un produit 2-en-1 hyper pratique.

En effet, on utilise le bâton tant pour rehausser notre teint en l’appliquant sur nos joues, qu’en l’adoptant comme un baume à lèvres coloré.

Offert en 11 coloris, ce blush en crème peut combler toutes nos envies du moment. Il est donc impossible de ne pas trouver notre teinte préférée selon notre carnation!

Tout en étant bien pigmenté, ce fard à joues se fond rapidement à la peau. De plus, la formule du produit permet d’améliorer la qualité de la peau et de maintenir l’hydratation. Une option idéale pour un maquillage d’été glowy.

Avec des millions d’adeptes sur les réseaux sociaux, il n’est pas étonnant que tout le monde s’arrache ce produit pour les joues et les lèvres.

Sur TikTok, le mot-clic #milkmakeup cumule près de 600 millions de vues. Les utilisatrices s’amusent à tester ce blush en bâton dans ses différentes teintes (et à notre tour, on a envie de les essayer dans toutes les couleurs).

Enfin, les gens sont unanimes: il s’agit d’un produit indispensable pour créer un look beauté parfait pour l’été!

On ajoute rapidement ce blush dans notre trousse à maquillage:

